“Ahí está el detalle”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. La consulta para enjuiciar a los expresidentes no es más que un circo organizado por López Obrador para distraer al “pueblo bueno” de la triste realidad que vive el país.

Pero también una maniobra que le reditúa políticamente, de cara a las elecciones del 2021. No hay duda de que, si la consulta se lleva a cabo, el veredicto contra los expresidentes será: culpables.

La gente los percibe corruptos, según encuestas que se han publicado. Lo que no sabe —ni se lo explican— es que el resultado no vincula al Poder Judicial.

Dice el artículo 5º de la Ley de Consulta Popular:

“Sólo es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”.

En otras palabras: Salinas de Gortari, Calderón, y Peña Nieto —los tres que están en la mira de AMLO— no serían enjuiciados automáticamente después del “sí”. Mucho menos declarados culpables. Sólo el MP los puede llevar ante el juez. Un asunto que no se nos debe de escapar está en el artículo 8 de la citada ley:

“La consulta o consultas populares a que convoque el Congreso, se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal”. “Ahí está el detalle”, diría el clásico Cantinflas.

*Este martes vence el plazo para solicitar la consulta. Senadores de Morena y sus aliados ya dieron su firma para reunir el 33% de integrantes de la Cámara que requiere la Ley. La pregunta está lista. Salvo afinaciones de última hora, va así: ¿Está de acuerdo en que se revisen e investiguen las administraciones de los expresidentes de la República a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?

Se ve difícil que se junten las firmas —un millón 600 mil— para que sea una solicitud de los ciudadanos. Ayer apenas iban 800 mil. Hoy vence el plazo. Si no se alcanza el número, el Presidente tiene preparado un escrito para empujarla. Está facultado para convocarla. AMLO dijo que, en ese caso, enviará al Senado la solicitud.

Pero antes, la SCJN debe aprobar su constitucionalidad, lo que hasta para algunos senadores guindas es difícil.

*Una opinión que nos interesaba es la de German Martínez. Él era presidente del PAN en tiempos de Felipe Calderón. Hoy es senador de Morena. Respondió con honradez: “Le veo poca utilidad”. Añadió: “Si gana el sí no se declara culpables a los expresidentes. El resultado no es vinculante para el Poder Judicial. Y no defiendo a los expresidentes, defiendo el Estado de Derecho”.

Lo que ve Germán es que la justicia ordinaria, que no requiere consultas, está lista para actuar: “Es seria la denuncia de Etileno 21 (que involucra a Calderón), es serio el video del secretario Pancho Domínguez (presuntos sobornos a legisladores), es serio el video de Pío y David (sobres de dinero para el movimiento de AMLO.) La Fiscalía debería llamarlos ya. Todos parejos”, puntualizó.

Otro expresidente del PAN, el senador Damián Zepeda, de plano nos dijo que la consulta es una “vacilada jurídica”.

“No hay duda de que, salvo intervención dañina en la Corte, que no creo que ocurra, no hay manera de que se declare constitucional. La Constitución dice que no se pueden consultar los Derechos Humanos. En lo político es un distractor”, puntualizó. En su opinión, el PAN no debe subirse al ring en este tema. “Es ahí donde el Presidente quiere el debate”.

También aclaró que no es defensor de oficio de expresidentes, sino de instituciones.

*Uno que sí defendió la consulta es el senador de Morena, Cristóbal Arias. Acababa de firmar la solicitud para la consulta cuando lo abordamos. Dijo: “Tenía que llegar este momento. Tanto se ha hablado de democracia participativa que ya toca practicarla. No hay que perder de vista que una cosa es la petición y la aprobación de la consulta y que esta se lleve a cabo, y otra que, ya después, vaya a la autoridad judicialmente competente”, remató.

*Volvió en sí Jaime Torres, el agricultor baleado por la Guardia Nacional junto con su hoy difunta esposa, Yessi, luego de los enfrentamientos en la presa La Boquilla, en Chihuahua. Sus primeras palabras, grabadas con enormes dificultades en un video que subió a redes sociales, reflejan la importancia que el tema del agua tiene para los productores de la región: Les dijo: “Sigan adelante. La muerte de Yessi no puede quedar impune. Cuando yo salga de todo esto, van a seguir teniendo mi apoyo incondicional”.

