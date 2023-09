Agradece Xóchitl Gálvez, seguridad ofrecida por el presidente López Obrador (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. La coordinadora nacional del Frente Amplio por México, agradeció el ofrecimiento que hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para cuidarla como aspirante presidencial, “para evitar desgracias”, por lo que informó que se reunirá con el secretario general de la Defensa Nacional, porque sí aceptará la seguridad en algunos estados del país.

“Efectivamente, recibí una carta la semana pasada del general secretario de la Defensa Nacional, donde pone a mi disposición la seguridad necesaria con gente especializada en seguridad, me aclara que no porque vean algún riesgo, pero que por instrucciones del presidente me proponen firmar una carta de confidencialidad, en fin, he solicitado ya una cita con el general secretario para poder platicar de los alcances, sin lugar a dudas hay estados que he recorrido donde la seguridad es preocupante como Zacatecas”.

Ante ello, dijo que sí aceptará la seguridad para algunos estados y agradeció al presidente López Obrador y al general secretario el ofrecimiento.

Entrevistada previo a su participación en la presentación de la serie “Democracia, Humanismo y Pueblos Indígenas” en el CEN del Partido Acción Nacional, la senadora, reconoció el trabajo y la lealtad del Ejército con el pueblo de México.

La aspirante presidencial informó que este fin de semana se reunió con su equipo de campaña para delinear la estrategia que deberán seguir en los próximos meses y adelantó que esta semana dará a conocer a un primer bloque de voceros que tendrá en diversos temas.

LAMENTA FEMINICIDIO DE MONTSERRAT

Xóchitl Gálvez lamentó el feminicidio de Montserrat ocurrido en la colonia Anáhuac y cuestionó la responsabilidad y el papel de la Fiscalía capitalina, por lo que exigió una explicación a su titular, Ernestina Godoy, y a la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En este sentido, la senadora destacó que mientras ella busca abrazar a las víctimas, su contrincante, Claudia Sheinbaum busca mantener la política de abrazos y no balazos a los delincuentes.

24 Horas

