Agentes migratorios agreden a corresponsal de EL UNIVERSAL que cubre caravana en Chiapas (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. La corresponsal de EL UNIVERSAL en Tapachula, Chiapas, María de Jesús Peters, fue agredida este jueves por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el operativo realizado contra la caravana migrante en el municipio Escuintla.

“Da coraje de que te agredan. Molesta que físicamente te estén agrediendo, que pongan la mano en la cámara y te obstaculicen. Molesta porque estamos haciendo un trabajo, y ellos están haciendo mal el suyo”, expresó Peters, ganadora del Premio Nacional de Periodismo, del Premio de Periodismo GDA y el Ortega y Gasset por su cobertura sobre la crisis de los migrantes en Chiapas.

La periodista relató que alrededor de las 11:00 horas durante el operativo en Escuintla, los agentes estaban deteniendo a jalones a una mujer haitiana que no entendía mucho español y se le entendía poco, pero decía algo de un hijo. Al parecer eran tres y sólo tenía dos.

“Yo estaba tomando fotos, los agentes se fueron acercando a ella y la empezaron a jalar a la fuerza, para subirla a una camioneta, su hijo empezó a gritar, y fue cuando un elemento de migración me empezó a bloquear.

“Me ponía la espalda, me aventaba codazos; yo me movía, para arriba y para abajo, para intentar tomar las fotos, y ellos me empezaron a decir que yo los estaba agrediendo.

“Yo estaba tomando la foto cuando me aventó un manazo. Yo le dije que por qué me agredía, si estaba haciendo mi trabajo, y me dijo: ‘usted es la que no me deja hacer mi trabajo’”.

Explicó que los agentes la obstaculizaron con el cuerpo, mientras le daban codazos por abajo, “yo lo último que esperaba era que me dieran un manotazo fuerte, pero lo hicieron y quedó grabado en la cámara, quedó la imagen de cuando él aventó el manotazo.

“Incluso, en una ocasión, agarró la cámara y me la aventó a un lado. Le reclamé: ‘¿por qué haces esto’, pero yo seguí tomando fotos y fue cuando otra vez me dio otro golpe”.



La corresponsal señaló que todo fue grabado por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

“Vi que estaba alguien de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que estaba grabando esa situación.

La corresponsal, quien lleva años cubriendo el cruce de migrantes en la frontera sur, dijo que las agresiones al trabajo de la prensa empezaron después de que se dio a conocer el video en el que un funcionario del INM patea en la cabeza a un migrante.

“A partir de ese momento personal de Derechos Humanos nos dijo que había orden del delegado de migración en Chiapas de bloquear a la prensa y a los observadores de Derechos Humanos” para no permitirles documentar la forma en que se llevan a cabo los operativos.

“Nos dijeron que tuviéramos cuidado porque había orden de bloquear el trabajo”, señaló.

Indicó que tras las agresiones, personal de la CNDH se comunicó con ella para decirle que tenían video como evidencia de su situación.

“Dijeron que si quería presentar alguna queja, que tenían evidencia de la situación. Grabaron lo que pasó, lo que me estaban bloqueando y que si quería presentar la queja, ellos me la iban a recibir”.

Por esta situación, Peters aseguró que presentará una queja ante la CNDH “como evidencia de la agresión que estamos sufriendo los medios de comunicación”.

“También voy a protestar para visibilizar la situación y exigir que se respete el trabajo de los medios”, dijo.

EL UNIVERSAL publicó este jueves en su primera plana una fotografía de migrantes detenidos en el piso, como ha venido haciendo desde hace seis días, que el flujo de migración subió y con él las agresiones registradas de uniformados mexicanos.

Información y foto de:El Universal

Compartir