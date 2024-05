Afirma Máynez que Fiscalía de NL arma caso en su contra por tragedia en San Pedro Garza (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León arma un caso en su contra por la tragedia en el municipio de San Pedro Garza García donde fallecieron nueve personas.

En un video mensaje en sus redes sociales el abanderado naranja acusó a “la vieja política” de utilizar políticamente cualquier tragedia.

Álvarez Máynez acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de controlar la Fiscalía estatal y desde ahí intentar meterlo a la cárcel previo a la elección del domingo.

“Desde hace días tenemos información de que la Fiscalía de Nuevo León, que controla el PRI, que incluso ustedes deben de recordar que la razón por la que se da este enfrentamiento, lo he explicado muchas veces con Samuel García, es que el PRI intentó nombrar a Adrián de la Garza, actual candidato alcalde de Monterrey, excandidato a gobernador, como fiscal, lo cual es un contrasentido.

“Esa fiscalía que no hizo justicia en ninguno de los casos más emblemáticos de la impunidad de los últimos años en Nuevo León, el de Debanhi Escobar y todos los casos que no han podido resolverse por esa obstrucción de la justicia que se realiza desde la Fiscalía, por ese uso político electoral de la Fiscalía de Nuevo León”, señaló el candidato.

Aseveró que en el caso del desplome del escenario que causó decenas de lesionados y la muerte nueve personas desde el primer momento, tanto de su parte como del gobierno de Nuevo León, ha habido una atención permanente a las víctimas.

“Esta fiscalía quiere utilizar ese caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección. Están muy desesperados y lo único que les interesa en estos momentos son los votos, es la elección”, condenó.

Señaló a Francisco Cienfuegos, candidato del tricolor al Senado de tener una estrecha relación con el líder del PRI, Alejandro Moreno, tanto política como económica.

“Van a utilizar este caso para lastimarme, para hacerme daño. Yo no tengo ningún miedo, voy a enfrentar cualquier acusación que venga con el mayor y con el más profundo respeto a las víctimas de lo sucedido.

“Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden las responsabilidades. No le tengo miedo porque estoy completamente convencido de que no hay nada que, en mi caso particular, haya podido hacer mejor ese día”, dijo el emecista.

Insistió en que el día del desplome del escenario ha sido el día más triste y difícil, “pero el PRI no tiene límites. Aquí estoy, Alito, Cienfuegos, Adrián de la Garza, aquí estoy. Aquí me van a encontrar de pie, de frente, con dignidad”, retó.

“Ustedes son unos verdaderos criminales en toda la extensión de la palabra y precisamente por combatirles a ustedes, por lograr una política que signifique otra cosa, una cosa distinta a lo que representan ustedes, aquí estoy.

“Aquí me van a seguir encontrando, pueden hacer todo lo que quieran, pero no van a poder, porque a nosotros nos definen cosas distintas, muy diferentes que a ustedes”, apuntó Álvarez Máynez.

Vaticinó que la guerra sucia en su contra va a arreciar en los próximos días, pero adelantó que la enfrentará con dignidad.

24 Horas

