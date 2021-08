Advierten sobre venta de pruebas de Covid falsas (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de agosto. Establecimientos no especializados en la salud y el diagnóstico de enfermedades comercializan en Michoacán pruebas para la detección de la infección por coronavirus (Covid 19), las cuales no garantizan una certidumbre sobre el resultado generado, advirtió Mayra Mercado, médica cirujana e integrante del Colegio de Médicos de Michoacán.

Tiendas de abarrotes, expendios de novedades, farmacias y consultorios de cadena, entre otros que presumiblemente no cuentan con certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tienen a la venta diferentes pruebas diagnósticas de Covid 19 que no aseguran un resultado fiable a los pacientes y sus familias.

Mayra Mercado señaló que se ha realizado desde el Colegio de Médicos de Michoacán el monitoreo de los puntos de venta de pruebas diagnósticas de Covid 19 y se han encontrado establecimientos, como clínicas de belleza y estéticas que las ofrecen, espacios que “razonablemente” no están certificados para brindar estos servicios.

Más aún, se han encontrado clínicas de salud que no tienen la capacidad para llevar a cabo estos estudios, por lo que no garantizan un resultado certero.

“Si los establecimientos que llevan a cabo pruebas diagnósticas de Covid 19 no tienen especialistas a cargo de estas actividades, es altamente probable que no haya certidumbre en los resultados”, expresó la médica cirujana.

Las consecuencias de acudir a un sitio no certificado por la Cofepris y obtener resultados no fiables pueden ser graves, alertó Mayra Mercado, ya que un paciente infectado con un resultado negativo podría no tomar las medidas pertinentes de prevención de contagios y propagar el virus, con lo que contribuiría a la aparición de más casos.

No sólo se requiere de una prueba diagnóstica certificada, sino de acudir en el lapso indicado para cada una de ellas, ya que un enfermo que aún no tiene síntomas y está en las fases iniciales de la enfermedad podría arrojar un falso negativo.

Mayra Mercado expresó que se necesita de un protocolo por parte de la Cofepris para que tanto los especialistas como la población en general puedan dar aviso a la instancia de los negocios o establecimientos que presumiblemente ofrecen pruebas diagnósticas de Covid 19 sin disponer de una certificación para ello.

Asimismo, invitó a los pacientes y sus familiares a solicitar a quienes expenden estas pruebas su acreditación ante la Cofepris y privilegiar la compra de los estudios en sitios donde se tiene a disposición a especialistas en la materia, en lugar de adquirir las pruebas a través de la Internet o en lugares no aptos.

24 Horas

