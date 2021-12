Advierten sindicatos del Ayuntamiento capitalino movilizaciones ante adeudo de autoridades municipales por más de 22 mdp (12:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 7 de diciembre. Representante de los sindicatos Independiente 3 de Marzo, Autónomo, Adherido a la CROC, Independiente 12 de Septiembre y Libre, del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca, advirtieron una serie de movilizaciones ante el adeudo al fondo de pensiones, pagos a jubilados y prestaciones que la autoridad municipal les adeuda.

Marcelino Coache Verano, representante del sindicato Libre, dio a conocer que se tiene un adeudo por más de 18 millones de pesos, entre otros pagos que el municipio hasta hoy no ha cubierto.

Indicó que ayer se retiraron de una mesa de trabajo ante la burla que significó para ellos que varios funcionarios de la actual administración trabajarán con el edil electo, Francisco Martínez Neri.

Ante el adeudo que dejará Oswaldo García Jarquín, advirtió que a partir de la próxima semana estarán accionando para que el presidente municipal responda por los pagos que tiene pendientes con la base trabajadora.

De esta forma, demandó al edil electo, Francisco Martínez Neri, poner atención a este tema para que desde ahora logren atención a sus exigencias.

Sobre el gobierno municipal de la 4T, comentó que está era una transformación de cuarta, ya que en más de 30 años de servicio nunca había visto una administración municipal “tan jodida” ya que al final los de Morena terminan gobernando peor que los que estaban.

En ese sentido, extendió un llamado a Francisco Martínez Neri, para que no recicle a los funcionarios que no solucionaron las demandas de los trabajadores ni mostraron interés por servir a los oaxaqueños, “es muy lamentable porque en campaña se les va la lengua prometiendo cosas que al final no cumplen”, concluyó.

Compartir