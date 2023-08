Advierte Monreal riesgo de confianza en Morena (16:00 h)

Ciudad de México, 20 de agosto. Ante la inequidad y deslealtad que se ha registrado en la contienda interna de Morena, el aspirante a la coordinación de los Comités nacionales en Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, advirtió un riesgo para la confianza en su partido.

“Existe un riesgo de que el proceso hubiese causado lo contrario, es decir, que ahora haya más distancia entre el partido y la población, en lugar de cercanía”.

Incluso dijo que el proceso está arriesgando “la esperanza y confianza de la gente respecto a que Morena sea el partido que efectivamente logré dejar en el pasado los vicios de la gobernanza en México”.

Ante ello, dijo que, una vez más en su vida política, decidió ir a contracorriente “para, aquí y ahora, volver a llamar a la reflexión colectiva. Invito a dialogar sobre qué se requiere para enderezar y fortalecer nuestro movimiento, para que podamos seguir construyendo el camino al México que queremos”.

En una reflexión sobre la contienda de Morena, detectó tres consecuencias de que los aspirantes no cumplieran con las reglas marcadas desde un principio.

“Una contienda interna, inequitativa y desleal en la que algunas personas claramente están en ventaja, mientras que otras, en desventaja (…) el resultado de la contienda fácilmente puede ser percibido como dispar por parte de la población que ha atestiguado su desarrollo. Al no integrar los principios democráticos a su práctica, el proceso podría ser interpretado como una señal de que Morena se está distanciando de su esencia y de aquello que lo diferenciaba de los partidos que reemplazamos”, advirtió.

Destacó que durante sus recorridos por el país, personalmente contabilizó mil 538 espectaculares, que promocionaban a diferentes compañeros. “Si consideramos como propósito aumentar entre la población el nivel de conocimiento de los logros de Morena, seguramente se logró. Sin embargo, fue a costa de quienes no tuvimos acceso a los mismos recursos económicos ni a una contienda equitativa”.

Ante ello, recordó que el 5 de julio pasado, envió a la dirigencia de su partido una carta en la que expresaba su preocupación sobre la situación, la falta de equilibrio en los gastos y, por tanto, en la promoción de la y los aspirantes. “En la misiva solicité también, de manera respetuosa, que se actuara para moderar el exceso de la publicidad y no incurrir en violación de los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional del partido”; sin embargo, no fue escuchado “incluso el presidente de la República hizo énfasis en que no se acudiera a este tipo de prácticas”.

24Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir