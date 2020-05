Advierte IATA que aerolíneas ya están llegando a niveles críticos (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de mayo. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que las líneas áreas están llegando a niveles críticos por el impacto del COVID-19, y el cierre de fronteras se mantiene más allá de junio, se implementan más medida de cuarentena o se bloquea el asiento de en medio en los aviones, sus pérdidas aumentarán aún más y no podrán sostener sus operaciones.

El vicepresidente para las Américas de IATA, Peter Cerdá, informó que el impacto de ingresos para la industria a nivel global en los primeros dos trimestres de este año es de 314 mil millones de dólares contra 2019, y en caso de América Latina, las pérdidas son de 18 mil millones de dólares.

En rueda de prensa virtual desde Miami, precisó que la mayoría de las líneas aéreas tienen liquidez para dos o tres meses máximo, muy pocas aerolíneas a nivel global tienen caja en caso de que las medidas contra la contingencia sanitaria se extiendan por siete u ocho meses, y en el caso de la región, son muy pocas las que tiene recursos para ello.

“Ya estamos llegando a niveles críticos en el sentido de que, si la crisis se sigue extendiendo y el cierre de fronteras se mantiene más de junio, incluso si se implementan medidas de cuarentena o medidas como el bloque del asiento de en medio, estas cifras van a subir inmediatamente y el riesgo de más líneas áreas que se encuentren en una situación prácticamente de no poder sostener sus operaciones, van a incrementar de una manera muy alta”, agregó.

Así, alertó, los próximos dos o tres meses son críticos, y es necesario poco a poco se vaya reactivando el tráfico aéreo, que las medidas que se implementen por los gobiernos sean trabajados en coordinación con la industria y se emitan normas que no perjudiquen a la industria por razones no científicas o garanticen que no habrá riesgo de pasar la enfermedad o los virus a otros pasajeros.

“Todo depende de la rapidez con que empecemos y que las normativas sean las más alineadas posibles”, añadió el vicepresidente para las Américas de IATA.

En el caso de México, Cerdá informó que ha sostenido reuniones regulares con autoridades del gobierno, como con el secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, en las participado las líneas aéreas y representantes la IATA, en las cuales se ha abordado la petición de este organismo para brindar apoyo gubernamental a la industria nacional.

Destacó que las reuniones han sido muy transparentes, y el gobierno mexicano ya le notificó a la IATA que está ya trabajando en las áreas donde van a poder aportar recursos y en las medidas que van a poder ayudar a la industria en estos momentos.

“En estos momentos estamos esperando esa comunicación oficial, de lo cual esperemos que sean en poco tiempo”, apuntó el directivo regional de la IATA.

Ya se ha comunicado a algunas de una manera verbal que ya se está trabajando en ello.

Respecto al caso de la aerolínea mexicana Interjet, a la cual la IATA suspendió hace 15 días de su cámara de compensación, aclaró que sigue siendo miembro del organismo internacional, “trabajamos de cerca con ellos, como con todas las líneas áreas miembros, no tengo nada más que comentar”.

“Cualquier otra pregunta sobre el estado de la línea aérea, es la misma compañía la que tiene que contestar, con nosotros hemos tenidos las conversaciones que se requieren con nuestra gobernanza y las cámaras y hasta el momento no tenemos nada más que decir”, atajó.

La Razón

