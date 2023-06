Adriana Barraza: de hacer uñas a nominada al Óscar y actuar en filme de DC (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. La reconocida Adriana Barraza reveló que no siempre fue así, ya que tuvieron que pasar 15 años de trabajo como actriz para poder generar el suficiente dinero para vivir de ello, mientras tanto se dedicó a diferente oficios como vendedora de libros o en un salón de belleza donde hacía uñas y cortaba el pelo.

En entrevista exclusiva con UnoTV dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Adriana Barraza reveló que como madre soltera no podía darse el lujo de estar sin generar ingresos porque tenía que mantener a su hija.

“Yo he trabajado de todo, no he podido dejar de trabajar porque tenía que mantenerla, soy madre soltera, así que, pues ni modo (…) trabajé en un hospital porque estudié ciencias quirúrgicas pero no terminé, vendí libros, trabajé en un salón de belleza y sé hacer de todo: barrer el pelo, aprendí a hacer uñas, de todo”.

“Babel” me cambió la vida: Adriana Barraza

Tras varios años de trabajo en la televisión mexicana, frente y tras la pantalla, Adriana Barraza viajó a Miami para couchar a Mauricio Islas, donde recibe una propuesta para trabajar en una cadena hispana de entretenimiento de ese país donde pasó tres años.

La actriz recibió la invitación para ir a la cinta “Babel” de Alejandro González Iñárritu, donde interpreta a la trabajadora doméstica de Brad Pitt y Cate Blanchett, papel por el que recibió una nominación al Oscar como mejor actuación de reparto.

A partir de ese momento, Barraza pudo vivir de la actuación y tener el poder de elegir cada uno de los proyectos donde participa.

Ahora se sumará al universo de superhéroes de DC

Adriana Barraza cumple 50 años en el mundo de la actuación y lo hace trabajando en proyectos de gran nivel como el cortometraje “El Tesoro” que presentó en el FICG.

La actriz mexicana también estrenó “El último vagón” en Netflix la cual ha sido todo un suceso en la plataforma, mientras que en agosto se estrenará “Blue Beettle”, cinta de superheroes de DC.

“Es el primer superhéroe latino, en este caso mexicano con Xolo Maridueña (Cobra Kai) con un reparto hermoso; soy la mamá de Damián Alcázar imagínate una viejita de 80. La película es fantástica, está Xolo Maridueñas que hace a Blue, está George López, que es un actor poco conocido en México pero que es sumamente conocido en los Estados Unidos desde hace décadas, está Damián Alcázar; y nuestra gran villana, que Susan Sarandon”.

