Adrián Rubalcava deja el PRI tras quedar fuera del proceso por la jefatura de Gobierno de la CDMX (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. En una conferencia de prensa, el alcalde de Cuajimalpa con licencia, Adrián Rubalcava denunció que no se llevó a cabo un proceso democrático en la elección del abanderado del Frente Amplio por México (FAM) para contender por la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, esto después de que se anunciara a Santiago Taboada como único candidato para tal efecto.

Rubalcava compartió que fue notificado sobre la decisión de dejarlo fuera del proceso por un mensaje de WhatsApp del propio Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, comunicación que evolucionó a una llamada telefónica que subió de tono hasta terminar con insultos y palabras altisonantes.

“Después tuvimos una conversación que después se llenó de insultos y señalamientos que posteriormente informaré”.

Expresó que Alejandro Moreno no tiene palabra, “el mandarme un mensaje de WhatsApp no fue digno. Hoy tienes ese fuero y ese cargo gracias a mi mayor aportación, solamente el 23% de los votos en la CDMX son de Cuajimalpa”.

Al mencionar que en el FAM sí se traiciona y que no tiene un plan B, Adrián Rubalcava anunció su salida del Revolucionario Institucional con carácter de irrevocable, pues él y su equipo no van a respaldar un proyecto que consideró le está fallando a la ciudadanía, además de que el quería competir en un proceso democrático y “eso no sucedió”.

“El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI”.

Ya en su cuenta de X, antes Twitter, mencionó que no tiene una propuesta sólida pero estará buscando un espacio para servir a la ciudadanía y reveló que el dirigente capitalino del PRI, Israel Betanzos le ofreció una senaduría, pero en ese momento ya había discutido con Alejandro Moreno.

Finalmente, lamentó que tanto el dirigente nacional del PRI como Xóchitl Gálvez le hayan mentido, pues sostuvo que de acuerdo a varias encuestas él se encontraba a la cabeza en las preferencias respecto a los aspirantes del PAN y el PRD, y aclaró que no ha buscado a Claudia Sheinbaum ni ha recibido ningún tipo de comunicación por parte de la morenista.

“Tienes mi apoyo, mi amor y la Cuauhtémoc”

Al lugar de la conferencia llegó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien le expresó su respaldo ante la decisión que tomó este sábado Rubalcava.

En un breve mensaje ante los medios, le dijo: “tienes mi apoyo, mi amor y la Cuauhtémoc para que demos la lucha donde la tengamos que dar”.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que deje el Frente, Cuevas prefirió no contestar sobre el tema para no desviar la atención del mensaje que daría el alcalde de Cuajimalpa con licencia.

Habrá más renuncias en el PRI

Después de las renuncias del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat al PRI, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que “veremos muchas más”.

Mediante su cuenta X, antes Twitter, el también expriísta afirmó que dichas renuncias no son en vano debido a que la dirigencia de Alejandro Moreno es “una dirigencia que busca someter, callar reclamos e ignorar a quien piensa distinto”.

En otra publicación en la misma red social, Osorio Chong arremetió contra el dirigente nacional del tricolor llamándolo “mentiroso, cínico y oportunista que compra voluntades prometiendo candidaturas y dirigencias a destajo”.

Por último, reconoció la valentía de Adrián Rubalcava por levantar la voz y decir la verdad. “Quien miente y traiciona solo demuestra su falta de dignidad y de liderazgo”, concluyó.