Adolescentes queman vivo al perrito de tres meses “Huitzili” en León, Guanajuato (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de abril. Un nuevo caso de maltrato animal se ha hecho viral en redes sociales, se trata de Huitzili, un cachorro de tres meses al que presuntamente adolescentes le prendieron fuego en León, Guanajuato; a consecuencia de las quemaduras, el animal murió. Internautas piden a las autoridades que se le haga justicia y se halle a los culpables.

Un grupo de jóvenes le echaron gasolina a Huitzili y le prendieron fuego en un terreno baldío ubicado en la colonia Medina, en León, de acuerdo con versiones de los vecinos de la zona.

El caso fue del conocimiento de la rescatista independiente Alma Arellano, quien lo difundió en sus redes sociales. Ella consiguió cuidado veterinario para el animalito, sin embargo 13 horas después este murió a consecuencia de las lesiones.

“Ayer, por la tarde, me di cuenta en Facebook de lo que le hicieron a esta criaturita y, de contacto en contacto, me fueron llevando hasta el lugar donde tenían a Huitzili; lo recogí y me lo llevé a una veterinaria para intentar salvarlo pero ya no se pudo, estaban muy graves sus quemadoras”, escribió Arellano.