Adolescente muere en ataque armado afuera de un bar en Juchitán (10:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 7 de septiembre. Un trágico hecho ocurrió la madrugada de este sábado a las afueras del bar “Santo Pecado”, ubicado sobre la calle 5 de Mayo, en la Primera Sección de esta ciudad, donde un adolescente de apenas 16 años de edad fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:45 horas, cuando la víctima salía del establecimiento y fue interceptada por los agresores, quienes presuntamente ya lo esperaban en el sitio. Tras los disparos, el joven quedó gravemente herido.

Familiares que se encontraban cerca del lugar trasladaron de inmediato al menor al Hospital General “Macedonio Benítez Fuentes”, sin embargo, al llegar al nosocomio, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, sus seres queridos llevaron el cuerpo a su domicilio, ubicado sobre la avenida Mariano Abasolo, en la Segunda Sección de la ciudad.

La víctima fue identificada como Ángel Gabriel, de 16 años de edad. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre los responsables ni los posibles móviles del ataque.

