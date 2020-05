Admiten subregistro de decesos por Covid; faltante, a verificación (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, respondieron a los medios de comunicación internacionales que cuestionaron las cifras oficiales de muertos y contagios en la ciudad y aseguraron que corresponde a un comité técnico dictamine si tienen o no qué ver con Covid-19, y en tanto eso no ocurra no se contabilizan.

En un videomensaje que subió a redes sociales, el subsecretario dijo que le llama la atención la “sincronía” de una serie de notas en The New York Times, El País, The Wall Street Journal y The Washington Post, publicadas el día en que se anunció, de acuerdo con los modelos matemáticos, que se llegaría al pico de la epidemia.

“(Llama la atención) que aparecieran de manera casi sincrónica, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de insumos, y unos cuantos con aspiraciones políticas”

Hugo López-Gatell

Subsecretario de Salud

Refirió que las muertes de personas con Covid “no siempre se pueden demostrar, porque muchas llegan en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio: “tenemos personas que pierden la vida y han tenido las cuestiones clínicas sugerentes de Covid, pero no quedan registradas como Covid porque no tienen una demostración por laboratorio”.

Por lo anterior, “es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación”, la cual consiste en que un comité técnico analiza “cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes y puede formular una opinión”.

Hugo López-Gatell Ramírez ✔@HLGatell Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. 34,5 mil

En conferencia, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que el reportaje que publicó NYT no corresponde con la realidad, y resaltó que no hay opacidad ni falta de comunicación entre su administración y las autoridades federales.

A su vez, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que el Gobierno federal no oculta las cifras reales de los casos y decesos, y añadió que tales datos que se presentan a diario “son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de transparencia total”.

En el día anunciado por autoridades de salud como en el que se alcanzaría un pico en la epidemia en México, la cifra de muertos por coronavirus llegó a tres mil 160, mientras los casos de contagios sumaron 31 mil 522.

Las cifras representan un incremento de mil 906 casos de Covid-19, pues hasta el corte del jueves eran 29 mil 616, en tanto, las muertes por la enfermedad viral aumentaron 199, pues la víspera eran dos mil 961.

López-Gatell confirma nuestra nota, hay muertes por COVID no registradas: TWSJ

Tras la publicación de la respuesta del subsecretario, David Luhnow, editor de “América Latina” de The Wall Street Journal afirmó que el funcionario mexicano confirmó lo revelado en su nota Death Certificates Point to Much Higher Coronavirus Toll in Mexico.

“Dice que muchos pacientes llegan ya críticos, no hay tiempo para prueba, y que “raramente” se hace post-mortem”, argumenta el periodista rescatando lo dicho por el funcionario mexicano.

Y agrega, “promete que comité analizará expedientes para incluirlos eventualmente”, en referencia al grupo encargado de dictaminar las causas de muerte sospechosas comentado por López-Gatell.

David Luhnow ✔@davidluhnow @HLGatell confirma nuestra nota de hoy que hay muchas muertes por Covid no registradas. Dice que muchos pacientes llegan ya críticos, no hay tiempo para prueba, y que “raramente” se hace post-mortem. Pero promete que comité analizará expedientes para incluirlos eventualmente. https://twitter.com/HLGatell/status/1258872172380119040 … Hugo López-Gatell Ramírez ✔@HLGatell Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. 769

La Razón/Foto:Especial

Compartir