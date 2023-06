Adiós, Marcelo: ¿Quiénes suenan para sustituir a Ebrard en SRE? Esto sabemos (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. El canciller Marcelo Ebrard anunció esta semana que el día lunes 12 de junio presentará su renuncia como secretario de Relaciones Exteriores para participar de lleno en el proceso interno de Monera rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Tras la noticia, reporteros preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador si ya tenía decidido quién tomaría el lugar de Ebrard en la SRE; sin embargo, el mandatario mexicano dijo que tenía unos días para pensarlo, ya que su deseo es que los personas que lleguen a ocupar las vacantes que dejen libres las ‘corcholatas’ de Morena, sean funcionarios que lo acompañen hasta el último día de su sexenio.

“Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar el tiempo que me queda; o sea, un año tres meses; ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda”, dijo en conferencia de prensa.

No obstante, esto solo alimento la especulación sobre quién será la persona que ocupe el lugar de Marcelo Ebrard en una de las secretarías más importantes del país, misma que deberá afrontar los embates contra México que se lleguen a presentes por parte de candidatos republicanos -o demócratas- durante las campañas presidenciales de Estados Unidos; así como las acusaciones de funcionarios estadounidenses sobre el tema del fentanilo.

Las opciones de Alfredo Ramírez Bedolla para sustituir a Ebrard

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México ante Estados Unidos y Lázaro Cárdenas Batel, secretario permanente ante la CELAC, cumplen el perfil para ocupar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, consideró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, el mandatario estatal señaló que Marcelo Ebrard Casaubón realizó un gran trabajo al frente de la Cancillería; sin embargo, la renuncia de Ebrard para buscar ser el candidato presidencial por Morena, obliga a abrir el debate de quién deberá ocupar esta relevante tarea de Estado.

“Marcelo Ebrard realizó un excelente trabajo, en la defensa de la autonomía y la soberanía del pueblo de México, sin comprometer las buenas relaciones y el liderazgo que asumió nuestro país a nivel regional, impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Es verdad -agregó- que deja la vara muy alta para su sucesor, por lo que debe de llegar un perfil que tenga las capacidades de dar resultados y mantener a México en un lugar relevante en el concierto internacional”.

México tiene que continuar respetando la Doctrina Estrada para mantener la paz y las buenas relaciones internacionales, pero además debe dar seguimiento como una linea fundamental de trabajo, a la visión de desarrollo regional con los presidentes progresistas de América Latina, señaló Bedolla.

En este sentido, reconoció que Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma Barragán y Lázaro Cárdenas Batel podrían ser tres perfiles a considerar para dar continuidad a la relevancia que ha tomado México en la relación con otros países. Aunque, Ramírez Bedolla recordó que al tratarse de una secretaría de Estado, el propio presidente será el que tenga la última palabra para garantizar que quien llegue sea el más apto para este puesto.

“Los tres perfiles cuentan con la trayectoria y experiencia necesaria para desempeñar un buen trabajo y representar a México en el plano internacional”, finalizó Ramírez Bedolla.

El Financiero

