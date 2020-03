Adiós a una gran estrella: Max Von Sydow muere a los 90 años, protagonista del “Exorcista” (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. El séptimo arte debe despedirse de otro grande. En esta oportunidad se trata del actor francés/sueco Max Von Sydow, estrella que dice adiós a sus 90 años, luego de una carrera de 65 años y numerosos reconocimientos.

Sydow no solo deja a su paso una esposa y cuatro hijos, sino muchos corazones rotos que tuvieron la oportunidad de trabajar con el producciones de nivel como ‘The Exorcist’ de William Friedkin, ‘Flash Gordon’, ‘Star Wars: The Force Awakens’, ‘Games of Thrones’ y hasta le dio voz uno de los personajes de ‘The Simpsons’.

La noticia de su fallecimiento fue anunciada por su esposa, Catherine Von Sydow, quien con “el corazón roto y con una tristeza infinita” tuvo que dar a conocer que la estrella había muerto el día de ayer.

Sydow estuvo nominado en dos oportunidades para los Premios de la Academia, la primera vez en 1987 por el rol principal en ‘The Conqueror’ y la segunda oportunidad en la cinta enmarcada en el caos del 11 de septiembre de Stephen Daldry, ‘Extremely Loud & Incredibly Close’. Asimismo, participó en dos cintas que también contaron con el reconocimiento de la Academia como ‘Wild Strawberries’ (nominado) y ‘The Virgin Spring’ (ganadora).

Por otro lado, Sydow contaba con un reconocimiento internacional, que le dio más impulso a su llegada a Hollywood en la década de 1960. Desde ese momento, el actor no ha parado de recibir críticas positivas por su talento, al punto de contar con nominaciones al Globo de Oro por papeles como el principal en la cinta de ‘El Exorcista’.

Su versatilidad lo llevó a formar parte de cintas de gran nivel aún en el milenio, donde también apareció en éxitos de taquilla como ‘Rush Hour 3’ y la pieza galardonada en el Festival de Cannes ‘The Diving Bell and The Butterfly’. Además, contó con colaboraciones con grandes de la dirección como Martin Scorsese y Steven Spielberg.

Sin duda, Sydow se convirtió en un grande del cine, y de la televisión, por lo que nos sumamos al dolor extremo que deja su pérdida.

