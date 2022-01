Adiós a la primera actriz Betty White, muere a sus 99 años (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de diciembre. Los socorristas, incluida la policía, se presentaron en su casa este viernes por la mañana como procedimiento estándar. Ya que Betty rara vez salía de su casa una vez que comenzó la pandemia de covid-19.

La comediante e ícono estadounidense Betty White habría celebrado su cumpleaños número 100 el 17 de enero de 2022.

Según las fuentes, Betty falleció en su casa poco antes de las 9:30 a.m. del viernes.

Betty, fue pionera en los medios de comunicación, y tuvo la carrera más larga entre las mujeres de la televisión estadounidense, pues protagonizó múltiples programas durante las últimas 8 décadas, comenzando en 1939.

Betty es quizás más famosa por su papel principal como Rose Nylund en «The Golden Girls», que se desarrolló entre 1985 y 1992. Sin embargo, obtuvo en numerosos éxitos a lo largo de su vida.

Betty se inició en la radio en los años 40, haciendo apariciones en «Blondie», «The Great Gildersleeve» y «This is Your FBI». Finalmente consiguió su propio programa de radio. En 1949, comenzó a trabajar en un programa de variedades de televisión con Al Jarvis llamado «Hollywood on Television», que luego fue coanfitriona, antes de comenzar a desempeñar más papeles en televisión. Su primer papel cómico lo hizo en 1973, cuando interpretó a Sue Ann Nivens en «The Mary Tyler Moore Show» que duró 4 largos años, para luego conseguir su papel protagónico en «The Betty White Show». Betty se superó más que cualquier actriz de su tiempo e incluso del actual, pues cuenta con más de 115 participaciones en actuación a su nombre.Betty tuvo papeles en producciones como «Life with Elizabeth», «Date with the Angels», «The Love Boat», «Mama’s Family», «The Golden Palace», «Ladies Man», por mencionar algunos. Para aquellos que no han visto alguna de las series y películas antes mencionadas, fue una actriz que participó en la serie popular mundialmente, Bones.Recientemente salió en la entrevistas, con Miranda Cosgrove del famoso programa, iCarly en su recién estreno de temporada.En entrevistas entre ellos, el ahora popular James Corden quien tuvo el placer de hablar con ella sobre su vida y trayectoria.

Además Betty ganó 5 premios Primetime Emmy, incluidos 2 por ‘Mary Tyler Moore’, 1 por ‘Golden Girls’ y 1 por su aparición en ‘SNL’ de 1975, junto con los premios Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards e incluso un Grammy de 2012.

Ha sido nominada a varios Globos de Oro y también ha sido honrada con muchos premios Lifetime Achievement Awards y celebraciones a través de varias organizaciones.

Betty acababa de llegar a los titulares esta semana cuando le dijo a People: «Escuché que Ryan Reynolds no puede superar lo que le gusta a mí». Coprotagonizaron la película de 2009, «The Proposal». Ryan respondió en broma en Twitter «Estoy absolutamente harto de que los medios de comunicación exploten relaciones pasadas solo para generar clics». La última vez que se vio a Betty frente a la cámara, ella estaba promoviendo el lanzamiento de su página de Facebook en 2012. Betty había sido muy cautelosa durante la pandemia, principalmente relajándose en casa y pasando el tiempo leyendo, viendo televisión y haciendo crucigramas. Por lo que la repentina noticia impactó a toda la ciudadanía conocedora de su trabajo, colegas y familia. 24 Horas/Foto: Twitter/@BettyMWhite.

