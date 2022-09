Adelanta AMLO que volverá a presentar iniciativa sobre Fuerzas Armadas hasta que sean aprobadas (09:45 h)

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra los senadores de oposición por no aprobar la iniciativa priista que permite mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta el año 2028, sobre todo contra los legisladores del tricolor Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.

“No cabe duda que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Ayer por ejemplo, todos los legisladores del PAN opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas, cuando ellos sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido por la Constitución hacían esto”, dijo.

“No solo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, (Miguel Ángel Osorio) Chong; la sobrina de Carlos Salinas de Gortari (Claudia Ruiz Massieu), todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestra, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo”, refirió

“Yo soy partidario de que se presente la iniciativa, y aunque no se tenga al mayoría en este caso, dos terceras partes porque es reforma constitucional, que pase un periodo y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de presentar iniciativas, voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o como Chong, no quiero eso, porque esa policía Federal se pudrió”, puntualizó.

El Pleno del Senado de la República retiró el dictamen de reforma para mantener hasta 2028 a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Con ello, la minuta se devuelve a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.

Inicialmente, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso suspender la discusión de la reforma debido a la falta de consenso. Posteriormente, se presentaron dos solicitudes de retiro de la minuta.

El mandatario mexicano reconoció que el Gobierno quiere contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, además de que reconoció la dificultad para formar la Guardia Nacional.

“Nos está costando mucho la formación de la Guardia Nacional o que se está haciendo un trabajo profesional y porque queremos seguir contado con el apoyo de las Secretarías de Marina y de la Defensa, desde luego sin violar los derechos humanos. En el tiempo que llevamos no hay las quejas ni las recomendaciones or violaciones de derechos humanos que hubieron en los Gobiernos anteriores porque no somos iguales.

Información de López-Dóriga Digital