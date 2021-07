Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA Tijuana, gana Premio María Moors Cabot (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. La periodista mexicana Adela Navarro Bello, directora general del semanario ZETA de Tijuana, ganó el Premio María Moors Cabot -en su edición del 2021-, galardón administrado por la Escuela de Periodismo de la estadounidense Universidad de Columbia, misma que otorga el Pulitzer.

Los Premios María Moors Cabot reconocen a los periodistas por su excelencia profesional y la cobertura del hemisferio occidental, que fomenta el entendimiento interamericano. Godfrey Lowell Cabot fundó dichos galardones en 1938, en conmemoración de su esposa. Son los premios internacionales de periodismo más antiguos del mundo.

También ganaron el Premio María Moors Cabot -en su edición del 2021-, la periodista, escritora y documentalista brasileña, Eliane Brum; al igual que la fotógrafa Adriana Zehbrauskas, originaria de Brasil; y, la reportera estadounidense Mary Beth, corresponsal en México y Centroamérica para el diario The Washington Post. Esta es la primera vez que todos los ganadores de dicho galardón son mujeres.

Regina Martínez Pérez, periodista que laboraba en el semanario Proceso, asesinada en Veracruz en el 2012, será homenajeada con una Mención Especial 2021 María Moors Cabot, el próximo 12 de octubre, cuando la Universidad de Columbia realice, en Nueva York, un homenaje a las ganadoras de los premios.

La mención especial a Martínez Pérez incluye a The Cartel Project, un proyecto de un equipo de comunicadores de México, Europa y Estados Unidos, que retomaron el trabajo de la periodista del semanario Proceso y publicaron reportajes en un total de 20 países.

Columbia también otorgará una mención especial a Contracorriente, un portal digital de noticias de Honduras, que cubre desde el narcotráfico a la destrucción del medio ambiente y los ataques a los derechos de los indígenas, dijo según la Universidad estadounidense

Algunos otros periodistas mexicanos que han ganado dicho reconocimiento internacional son: Jesús Blancornelas (1998); Emilio Azcárraga Vidaurreta (1958); Rómulo O’Farrill Jr. (1961); Julio Scherer García (1971); Alma Estela Guillermoprieto (1990); Alejandro Junco de la Vega (1991); Ramón Alberto Garza García (1996); Jorge Zepeda Patterson (1999); Elena Poniatowska Amor (2004); Carmen Aristegui Flores (2008); Diario de Juárez, Chihuahua, y Río Doce, Sinaloa (2011); Francisco José Calderón Lelo de Larrea, mejor conocido como Paco Calderón (2014); y, Marcela Turati (2019).

Los editores, reporteros, fotógrafos, corresponsales, columnistas y personal administrativo del semanario ZETA -que el pasado 11 de abril cumplió 41 años de su fundación en Tijuana, Baja California-, estamos convencidos de que Adela Navarro Bello, nuestra directora general, merece el Premio María Moors Cabot -en su edición del 2021-, ya que ella es un ejemplo excepcional de profesional del periodismo, que ha demostrado un compromiso inequívoco a la hora de cubrir las historias más importantes de la región, a lo largo de su carrera profesional.

Sin lugar a dudas, Adela Navarro Bello ha contribuido, de manera seria y sostenida, al entendimiento interamericano a través de su cobertura del tema de la migración y el combate a la delincuencia organizada, con especial énfasis en el narcotráfico transnacional. Asimismo, la directora general del semanario ZETA ha participado de manera activa en la defensa de la libertad de prensa en Baja California, México y las Américas en su conjunto.

Tras el retiro en 2006 de Jesús Blancornelas -director fundador de ZETA-, y desde que asumió la codirección en ese año, Adela Navarro Bello ha continuado con la línea editorial crítica, independiente e impoluta del semanario, contra políticos y gobiernos corruptos o deshonestos.

Aunado a lo anterior, durante 31 años -como reportera desde 1990, editora y como codirectora de ZETA desde el 2006-, Adela Navarro Bello ha ejercido el periodismo de investigación y denunciado la corrupción a nivel municipal, estatal y federal, independiente del partido en el poder, y a pesar de las constantes presiones económicas y políticas contra su persona y el semanario.

Las denuncias periodísticas semanales realizadas contra la delincuencia y el narcotráfico le han valido a la codirectora de ZETA, amenazas de diversos narcotraficantes o grupos criminales. No obstante, la periodista Adela Navarro Bello se ha mantenido firme y constante en las investigaciones y publicaciones contra el crimen organizado en la región binacional México-Estados Unidos.

LAS TAMBIÉN GANADORAS DEL PREMIO MARÍA MOORS CABOT

Mary Beth Sheridan

La reportera estadounidense Mary Beth Sheridan es la corresponsal que cubre México y Centroamérica para el diario The Washington Post (WP). Llegó a dicho rotativo en 2001, después de trabajar 11 años como corresponsal en el extranjero para la agencia The Associated Press (AP), así como de los periódicos Miami Herald y Los Ángeles Times.

Durante su carrera ha radicado en Roma, Italia; Bogotá, Colombia; y Ciudad de México. Sus asignaciones anteriores para el WP incluyen la cobertura de los temas respecto a diplomacia, seguridad nacional e inmigración. Asimismo, se desempeñó como editora extranjera adjunta del Washington Post, del 2016 al 2018.

Entre sus honores y reconocimientos destacan el haber sido parte de un equipo del WP nombrado finalista del Premio Pulitzer, por informar respecto al terrorismo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Además, el Club de Prensa en el Extranjero le otorgó el Premio Robert Spiers Benjamin a la cobertura de América Latina, en 1998. Aunado a ello, recibió la Beca Nieman, de la Universidad de Harvard, entre 2012 y 2013, así como

la Beca Knight-Bagehot, de la Universidad de Columbia, de 1992 a 1993.

Eliane Brum

Eliane Brum es una periodista, escritora y documentalista brasileña. Se formó en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur (PUCRS) y ha ganado más de 40 premios nacionales e internacionales.

Además, ha participado en la compilación de múltiples reportajes especiales y fue codirectora de dos documentales: ‘Uma Historia Severina’ y ‘Gretchen Filme Estrada’. Asimismo, ha sido galardonada con el Premio de Periodismo Rey de España, el Premio Jabuti de Literatura y el Woman Press Trophy.

Adriana Zehbrauskas

Adriana Zehbrauskas es una fotógrafa documentalista brasileña, radicada en la Ciudad de México, donde cubre temas relacionados con la guerra contra el narcotráfico, migración y religión. Es colaboradora habitual de The New York Times, The Washington Post, BuzzFeed News y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Su trabajo también ha aparecido en Leica Fotografie Internacional, National Geographic Brasil, Du, Newsweek, Time, The Wall Street Journal, The Guardian y Le Monde, entre otros.

Fue finalista del Premio Gabo 2018 categoría Imagen, por su trabajo ‘Un albergue en Ciudad de México para mujeres que fueron trabajadoras sexuales’. Asimismo, es una de las tres fotógrafas que aparecen en el documental ‘Beyond Assignmentp (Estados Unidos, 2011).

Además, fue una de las ganadoras del primer Getty Images Instagram Grant (2015); y su cuenta de Instagram fue elegida por la revista Time como uno de los 29 Instagrams que definieron el mundo en 2014. También ganó en el Troféu Mulher Imprensa en 2012 y el NewYork Press Club Award (2018).

Aunado a lo anterior, Zehbrauskas es maestra del Foundry Photojournalism Workshok y condujo la primera clase magistral en América Latina del World Press Photo en 2015.

¿QUIÉN ES ADELA NAVARRO BELLO?

Experiencia periodística:

Adela Navarro Bello lleva un total de 31 años laborando en el semanario ZETA, desde enero de 1990, donde ha ocupado cargos como reportera, columnista y miembro del Consejo Editorial. En la actualidad es uno de los dos directores generales de dicho medio, al lado de César René Blanco Villalón. Asimismo, es autora de la columna ‘Sortilegioz’, publicada en el semanario ZETA y otros medios.

Otras publicaciones:

*Coautor, junto a J. Jesús Blancornelas, Francisco Javier Ortiz Franco y Héctor Javier González Delgado, del libro ‘El Tiempo Pasa, de Lomas Taurinas a Los Pinos’, respecto al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, publicado por la editorial Océano, en 1997.

*Columna ‘Sortilegioz’, publicada cada miércoles en el medio digital SinEmbargo.

*Columna ‘Sortilegioz’ publicada en el periódico Vanguardia, de Saltillo, Coahuila.

*Columnista invitada en la revista Proceso.

*Columnista invitada en el diario Reforma.

*Columnista en la revista Newsweek en Español.

*Columnista invitada en la edición en español del diario The Washington Post.

Estudios profesionales:

Comunicación, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Estudios post universitarios:

*Seminario en Mercadotecnia Política, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México.

*Diplomado en Comunicación Organizacional, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

*Curso de Investigación y Encuestas, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

*Fue becada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, para emprender una gira por seis ciudades de EE.UU., con el tema de migración.

Reconocimientos:

*Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2007, otorgado por el Comité para la Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, Estados Unidos.

*Presidenta del Jurado del Premio Nacional de Periodismo 2007, en México.

*Premio Ortega y Gasset 2008, otorgado por el diario El País de España.

*Premio Perfil a la Libertad de Prensa Internacional 2009, entregado por editorial Perfil de Argentina.

*Premio Anna Politkovskaja, del Festival Internazionale de Ferrara, en Italia, 2009.

*Medalla de Honor al Servicio del Periodismo para ZETA, por la Universidad de Missouri, en 2010.

*Premio al Valor Periodístico por la Fundación Internacional de las Mujeres en los Medios, en 2011.

*Incluida en la lista de las 150 mujeres más valientes del mundo, de la revista Newsweek, en marzo del 2012.

*Periodista del Año por la Asociación de Periodistas Profesionales de San Diego, California, en 2012.

*Daniel Pearl Award por la Asociación de Periodistas de Chicago, Illinois, EE.UU., en octubre del 2012.

*Incluida en la lista de los 100 Pensadores Globales de la revista Foreign Policy, en noviembre del 2012.

*Becaria como Líder del Pacífico, por la Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico en la Universidad de California, en San Diego, abril del 2013.

*Premio Frank McCulloch Award, de la Escuela Reynolds de Periodismo de la Universidad de Nevada, en septiembre del 2013.

*Nombrada como una de las 50 mujeres más poderosas de México, por la revista Forbes, en septiembre del 2013.

*Apareció de nueva cuenta en el listado de las mujeres más poderosas de la revista Forbes, en 2014.

*Personaje del año 2014, reconocimiento otorgado por el Grupo 21 de Tijuana, Baja California.

*Nombrada una de las cien líderes de México en el aniversario 100 del periódico El Universal, en 2016.

*Ponente de la Cátedra Elena Poniatowska, en la Universidad de Guadalajara (UdeG), en 2016.

*Jurado de la Beca de Periodismo de Investigación de El Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A.C., en 2017, 2018 y 2019.

*Premio Excellence in International Journalism and Human Rights Award, otorgado por la Universidad Tecnológica de Texas, Estados Unidos, en marzo del 2021.

Conferencista y otras participaciones:

*Fue invitada de la Asociación de Editores de los Estados Unidos, a un programa de coberturas en la ciudad de Washington, D.C., por el periódico Dallas Morning News.

*Conferencista en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Berkeley en California, la Universidad de California en San Diego y la Harvard University, por la Asociación de Estudiantes Mexicanos, así como la Universidad de Las Américas en Puebla.

*Conferencista en el Castan Center for The Humans Rights, de la Universidad de Monash, en Melbourne, Australia.

*Es miembro del Consejo del Comité para la Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en la sección Américas, dirigida por Carlos Lauría.

*Es integrante del Consejo Consultivo Regional de la organización no gubernamental Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, que dirige Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

*Única mexicana participante del Foro de Seguridad y Periodismo, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en febrero del 2016.

BREVE RECUENTO HISTÓRICO DEL SEMANARIO ZETA DE TIJUANA

El semanario ZETA es un periódico independiente, fundado por los periodistas J. Jesús Blancornelas y Héctor “El Gato” Félix Miranda, el 11 de abril de 1980.

El semanario ZETA se ha destacado a lo largo de su historia, por su imparcialidad en la investigación periodística y por su cobertura política en los últimos casi 41 años.

En 1985, toda una edición de ZETA fue sacada de circulación por el entonces gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, ya que reportaba la incursión de su hermano en el narcotráfico.

En 1987, las oficinas del semanario fueron baleadas mientras se encontraban vacías.

En 1988, el co-director de ZETA, Héctor Félix Miranda, fue asesinado. Los autores materiales del homicidio fueron encarcelados, pero no así el autor intelectual.

En 1997, el co-director J. Jesús Blancornelas, sufrió un atentado a manos del narcotráfico, donde perdió la vida su escolta y él quedó gravemente herido.

En 2004, el 22 de junio, el editor de Información General de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, fue asesinado por órdenes del narcotráfico.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos, de forma especial, a Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19; y, a Meera Selva, subdirectora del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo (RISJ, por sus siglas en inglés), de la británica Universidad de Oxford; por todo el apoyo que le brindaron a Adela Navarro Bello y al semanario ZETA de Tijuana en la obtención de este galardón.

