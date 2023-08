Adán Augusto da codazo a diputada tabasqueña; causa polémica (20:50 h)

Tabasco, 23 de agosto. Adán Augusto López Hernández causó polémica este miércoles después de que se difundiera el video del momento en que tira un codazo a una mujer durante un evento en Tabasco.

En las imágenes virales se ve al aspirante morenista caminando entre una multitud de gente en Huimanguillo, Tabasco. Empujones, gritos y jaloneos alcanzan su clímax cuando Adán, sin saber quién estaba detrás de él, tomó impulso, lanzó el codazo y continuó con su camino.

Un momento después de impactar a la mujer que avanzaba detrás de él, Adán Augusto volteó hacia la multitud entre los que estaban las personas que lo filmaron. No dijo nada, pero en su rostro mostró la molestia.

De acuerdo con medios locales y nacionales, la mujer que recibe el impacto es la diputada local Karla María Rabelo Estrada, quien no se ha pronunciado al respecto.

Uno de los adversarios políticos de Adán Augusto, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, sí se pronunció al respecto: Adán Augusto confirmó que el codazo ocurrió durante su visita a Tabasco. “Yo no uso seguridad. Me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas, yo lo que hice fue reaccionar. No me arrepiento de ello. Yo no uso seguridad”, dijo ante medios de comunicación.

A unos días de que los ‘corcholatas’ concluyan con sus recorridos por el país, Adán Augusto López Hernández visitó este miércoles los municipios de Tepic y Bahía de Banderas, Nayarit, en donde se lanzó en contra de las encuestas que se difunden en medios de comunicación sobre las preferencias electorales de cara a la contienda de 2024.

López Hernández resaltó que falta poco para que se lleve a cabo la ‘encuesta que sí vale’, refiriéndose al sondeo que Morena llevará a cabo en unos días, mediante el cual se elegirá al futuro coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y su virtual candidato presidencial en 2024.

Durante sus discursos, el morenista también se lanzó en contra de “la embestida conservadora” que hay frente a la distribución de los libros de texto gratuitos.

Cuando vayan a ver a @adan_augusto tomen una sana distancia para no llevarse un codazo. 😂 pic.twitter.com/YWHWgJ9zjM — Fernando Cuevas (@FerCuevasMur) August 23, 2023

