Adam Schlesinger pierde la batalla contra el COVID-19 (20:19 h)

Fountains of Wayne es considerada una banda de culto, su sencillo más conocido, “Stacy’s mom”, llegó alnúmero 21 de la lista Billboard en 2003.

Fue nominado al Oscar y al Globo de Oro por Mejor Canción Original por su trabajo en la cinta “That thing you do!”, de 1996 y dirigida por Tom Hanks, quien hace algunos días libró el coronavirus.

Schlesinger, originario de Nueva York, ganó tres Emmy por su trabajo en el programa televisivo “Crazy ex-girlfriend”; y también escribía canciones para otros artistas, como “I am what I am”, interpretada por los Jonas Brothers, y “Work to do”, por America.