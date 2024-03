Acusan formalmente a Bolsonaro por hacer fraude con su registro de vacunación covid (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. La policía federal de Brasil acusó al expresidente del país Jair Bolsonaro por presunto fraude en sus registros de vacunación, dijeron el martes dos fuentes relacionadas con el asunto. Una investigación de la contraloría general del país ya había demostrado que los registros de vacunación de Bolsonaro eran falsos.

Además de Bolsonaro, también fue acusado uno de sus ex colaboradores, Mauro Cid, quien fue arrestado en mayo del año pasado como parte de la investigación. Según las fuentes, Bolsonaro fue acusado de introducir datos falsos en el Sistema Único de Salud (SUS) del país y de formar una organización criminal.

Durante su mandato, Bolsonaro minimizó repetidamente la importancia de la inmunización y las medidas de distanciamiento social durante la pandemia, que mató a más de 700 mil personas en Brasil. Contactado por Reuters, el expresidente reiteró que no se había puesto la vacuna contra el covid-19 y dijo que estaba tranquilo.

“Es una investigación selectiva. Estoy tranquilo, no debo nada”, dijo Bolsonaro. “El mundo sabe que no me vacuné”.