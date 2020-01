Acusan a Vicefiscal de la Mixteca de omiso y pacífico ante agresión a abogado (20:0 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 31 de diciembre. “De omiso y pacífico”, acusan al titular de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, Jorge Flores Hernández, al no brindar ayuda a un abogado de la Asociación Civil Juristas de la Mixteca, que fue golpeado por un grupo de manifestantes que tomó dicha dependencia el día de ayer.

El abogado Néstor Cruz Ramírez, en compañía de integrantes de dicha asociación, acudió este día a la Vicefiscalía a presentar la denuncia por el delito de lesiones en contra de supuestos integrantes de la Organización Volcanes de Obreros y Campesinos Oaxaqueños de la Mixteca (OVOCOM), que el día lunes lo golpearon a él y a otro de sus compañeros.­

Relató que el grupo de manifestantes bloqueó la entrada y también salida al Centro de Justicia, en donde se encuentra también la Vicefiscalía, por ello, abogados y civiles trataron de dialogar para que dichas personas los dejarán salir, pero su respuesta fue de manera violenta.

Recordó que los manifestantes eran encabezados por sus líderes, unos abogados que no se dieron a respetar, “inclusive se nos vinieron a golpes. Yo fui la persona más afecta, en el sentido de que, si tengo lesiones de consideración, y ante esta situación es el motivo de que acudo a esta Vicefiscalía a efectos de solicitar que se inicie con la carpeta necesaria y llegar hasta sus últimas consecuencias”.

Aseguró que tomarán las medidas necesarias contra las personas responsables, y que incluso cuentan con fotografías, las cuales en su momento se darán a conocer.

El jurista señaló que tiene una lesión en la parte posterior de la cabeza, la cual fue saturada con seis puntadas, que al parecer fue provocada por una tabla. Además, que lo golpearon en el ojo izquierdo y la espalda.

Recalcó que los manifestantes no dejaban salir a la ambulancia en donde lo llevaban a él y su compañero, “iba con mi compañero que resultó lesionado, no permitían la salida de la ambulancia. Bajaron a mi compañero que venía lesionado, lo amagaron y retuvieron, después ya no supe de él”.

La ambulancia finalmente salió del Centro de Justicia, y el abogado lesionado fue canalizado a una clínica para que recibiera atención médica.

“De estos hechos hacemos también responsable al Vicefiscal de Justicia en la Mixteca, porque si tuvo conocimiento. Me vio tirado, nunca tuvo la amabilidad y siempre fue omiso en no brindarme el apoyo para poder canalizarme a la enfermería de la dependencia que representa. Me vio lesionado y fue totalmente omiso ante esta situación”, finalizó.

Al respecto, Valerio Loyola Benavides, presidente de la Asociación Civil Juristas de la Mixteca, pidió justicia para sus compañeros que resultaron lesionados.

“Es muy vergonzoso y lamentable de que los hechos hallan sucedido al interior de la Vicefiscalía, esto nos indica que esta gente maleante no tiene ninguna educación de respetar a las instituciones, y mucho menos a la gente”, recalcó.

Sostuvo que irán hasta las últimas consecuencias, que no aceptaran ninguna mediación, no por que no sean intolerantes, sino porque se tiene que hacer respetar la ley, “solo los salvajes son los que actúan a modo, vivimos en una sociedad donde hay leyes y se hicieron para ser obedecidas”.

“No va quedar impune, vamos a dar seguimiento hasta que nos haga justicia, a nosotros no nos van amedrentar, ni nos van amenazar o a intimidar, porque nos conocemos bien en esta ciudad. Como integrantes de la Asociación Civil Juristas de la Mixteca, vamos a emplear todos los medios necesarios para que se les haga justicia a nuestros compañeros abogados que resultaron lesionados”, reiteró.

Como juristas de la Mixteca aseguraron que los ciudadanos están hartos de los bloqueos de calles y toma de dependencias o instituciones, por disque organizaciones que albergan a delincuentes y actúan a base de violencia, además de que sus integrantes se dejan manipular por sus dirigentes.

Señalaron al Vicefiscal de Justicia en la Mixteca de ser pasivo ante este tipo acciones, lo cual no es digno de un funcionario, sobre todo cuando procura justicia.

