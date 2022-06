Acusan a paramédico de bomberos de presunto robo de un celular en Huajuapan (13:45 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 23 junio. Ignacio Rojas Morales, acusó a un paramédico de Bomberos de presuntamente robarle su teléfono celular, luego de brindarle la atención prehospitalaria por la caída que sufrió al salir de una carnicería ubicada en la calle Morelos, de la colonia Centro de Huajuapan.

Recordó que, tras el accidente, ocurrido la mañana del 16 de junio, los paramédicos le solicitaron un número para poder informar a su familia, por ello, decidió darles su teléfono celular para que tomarán los datos.

“Este muchacho lo prendió, me dijo que le quitara la contraseña, y así lo hice, le dije en ese momento a quien tenía que buscar. De mi teléfono no llamó por que no tenía saldo, entonces llamaron del teléfono de su compañero, pero una vez que terminó la llamada él se quedó con el teléfono”, señaló.

Agregó que, al preguntar con su esposa e hija, así como el personal de la carnicería en donde sufrió el accidente, quienes lo acompañaban mientras lo canalizaron a un hospital, le dijeron que a ellos nunca les devolvieron el teléfono celular.

Refirió que ya acudió a interponer la denuncia ante la Fiscalía de Huajuapan, pero le explicaron que también presentará su queja en el ayuntamiento, y si la autoridad municipal no hacía nada podría regresar para ver cómo podrían proceder contra el socorrista de bomberos.

La víctima sostuvo que acudió al palacio municipal para hablar con el presidente municipal de Huajuapan sobre lo ocurrido, pero que su secretaria particular le dijo que el munícipe no lo podía recibir.

“Su asistente me dijo que le dejará mi número de teléfono y que me iban atender, porque en ese momento tenía su agenda muy llena, pero eso fue ayer, no me llamó ayer, ya pasó otro día y tampoco me llamó. Esa es la inconformidad, estoy bastante molesto, me siento bastante frustrado. En este caso estamos confiando en nuestras autoridades, por eso yo recurrir al ayuntamiento de manera pacífica para no hacer un escandaló”, expresó.

El también trabajador del volante reconoció y agradeció la atención prehospitalaria de los paramédicos de bomberos, pero sugirió que este personal debe estar vigilado de manera constante, para evitar que con este tipo de acciones manchen la imagen de la corporación de auxilio.

Aseguró que desconoce el nombre del paramédico, pero que sí lo reconoce de manera física, que incluso acudió a buscarlo a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos, pero se lo negaron.

A través de un mensaje de texto, el Comisario de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal, Abimael Oscar Velasco, exhortó al ciudadano a acercarse a la Comisaría Municipal para realizar su reporte sobre lo ocurrido o que puede llamar al siguiente número 9535300493.

De acuerdo al parte de novedades de la Coordinación de Protección Civil Municipal y Heroico Cuerpo de Bomberos de Huajuapan, el accidente ocurrió a las 8:49 horas, del 16 de junio, y que la ambulancia que acudió a brindar el auxilio fue la unidad PROC 171, cuyo paramédico responsable en ese momento, era el identificado con las siglas M. M. P. y otro elemento más.

