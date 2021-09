Acusan a hospital público de cobrar las pruebas Covid en Putla (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 17 de septiembre. A pesar que los Servicios de Salud de Oaxaca, refieren que en los nosocomios públicos las pruebas para la detección de Covid-19 son gratuitas; una mujer denunció que en el Hospital General 30 Camas de Putla, le cobraron las que les realizaron a sus dos hijos.

La mujer relató que sus dos menores empezaron a presentar síntomas de Covid-19, por lo que de inmediato lo consultó con médico de cabecera, quien le recomendó que era necesario que les realizaran la prueba del COVID-19 en el citado hospital.

La fémina se presentó en dicho nosocomio, pero después de más de tres horas de espera, le dijeron que acudiera a otra área “el edificio azul”, ahí le dieron la orden para la realización, luego de que sus hijos recibieron consulta médica.

Con la orden, regresó al área de Epidemiología, pero le dijeron que no había pruebas de antígenos, a pesar de que habló con directivos y de más personal.

“Entonces la doctora me dijo, bueno es que a lo mejor no hay pruebas, pero le voy a dar para que le hagan el otro tipo de prueba, no la de antígenos. La otra, que también es de sangre, le dije que estaba bien. Y resulta que si, como se trataba de pagar, pues me hicieron las pruebas,”, reveló.

Señaló que mientras esperaba, llegó al área Covid otro paciente con síntomas de la enfermedad respiratoria proveniente de Teponaxtla, Putla, ya que no lo habían recibido en Urgencias, a quien de inmediato le realizaron la prueba de Antígenos.

Expresó que, si las pruebas solo se las hacen a pacientes graves, deberían comentarlo para que no hagan esperar a la gente.

“Todas las personas que trabajan en el hospital, hacen esos comentarios, que si hay pruebas, pero que la dirección las niega, que si agarran de buenas a la directora te autorizan que te hagan la prueba. Otra de las cosas que, sí hay pruebas, pero no hay quienes las hagas, porque no quieren entrar al área”, reveló.

Dijo que, si las pruebas en los hospitales públicos tienen algún costo, lo deberían decir, para evitar que a las personas las manden de un área a otra, y no les den solución.

