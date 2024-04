Acusan a ex director de Comunicación Social de ex edil de Puebla por abuso sexual (21:51 h)

Puebla de Zaragoza, 3 de abril. El ex director de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla en la segunda etapa de Eduardo Rivera Pérez, ahora candidato al gobierno de Puebla por el PAN, fue denunciado por abuso sexual por una joven de 22 años.

Los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que proceda en contra del ex funcionario, que fue despedido, pero no ha recibido ningún castigo pese a las evidencias.

Tampoco hubo sanción alguna por la contraloría, dependencia a la que se le informó del caso y, a la fecha, no ha actuado.

La afectada exige justicia y que el agresor pise la cárcel por los hechos ocurridos, pues después de que ella salió del Ayuntamiento de Puebla, ha tenido que tomar terapia.

¿Qué pasó?

La joven afectada narró que fue una pesadilla trabajar para Fernando N., porque además del acoso laboral, la paga raquítica y largas jornadas, abusó de ella.

De acuerdo con su propia declaración en poder de este medio y denuncia ante la FGE, todo ocurrió cuando entró a laborar para el implicado como comunnity manager el día 4 de mayo de 2023 y terminó el día 31 de agosto del mismo año.

El hostigamiento comenzó un viernes el 30 de junio cuando Fernando le envió un mensaje encriptado en Telegram por la noche, sin embargo, no lo abrió hasta el otro día pero ya no supo el contenido del texto.

“Después me empezaba a decir piropos fuera de contexto, también cada vez que me saludaba me ponía la mano en la cintura de forma morbosa, además siempre mandaba miradas lascivas hacia mis piernas”, describe en la denuncia presentada ante contraloría que dirigía Alejandra Escandón.

Luego dejó de ser la community manager, espacio que ocupó otra chica (con la que se encerraba en su oficina), para ella dedicarse a temas con medios de comunicación; supo que comenzó a tener relaciones con otra joven.

Para agosto, comenzó el acoso de “forma exagerada”, pues le decía que quería ser “Sugar Daddy” y pagarle los gastos de la universidad porque era muy guapa.

El jueves 31 de agosto la mandó a llamar y, el particular de Fernando, comenzó a sacar a la gente de la oficina para que quedara vacía (ella no prestó atención) y pasó a su despacho.

Luego de platicar sobre algunos temas, ella decidió levantarse para irse del sitio, pero él se paró y se despidió de ella con un beso en la mejilla, sin embargo, la agarró con fuerza con las dos manos.

“Me pegó a él de tal forma que frotó su pene sobre mi pierna y me empezó a tocar las piernas, mi cintura y también me empezó a besar el cuello y comenzó a decirme que era mi culpa por ser tan guapa, me besó la boca y comenzó pasarme la lengua sobre la boca, al reaccionar yo estiré mi brazo y abrí la puerta”.

Después del suceso, ella decidió irse del Ayuntamiento de Puebla, aunque el acoso no cesó porque envió a gente a su hogar para saber qué intenciones tenía en contra del entonces funcionario.

Ante tal circunstancia, pidió a la Fiscalía General de Estado actuar y que reciba su castigo; asimismo que contraloría municipal actúe porque no ha sido sancionado.

Comentó la afectada que al parecer el presidente municipal con licencia Eduardo Rivera se enteró por el ex secretario de Administración Bernardo Arrubarena y la ex secretara de igualdad Sustantiva de Género Karina Romero Alcalá, estos últimos le ofrecieron regresar aunque ella no aceptó.

Dijo que la contraloría inició la investigación únicamente porque no hay avances del caso: “Yo tenía mucho miedo y por eso interpuse la denuncia después porque hubo amenazas”.

Ahora se enteró que Fernando se encuentra trabajando –por abajo del agua- con el candidato a gobernador: “no es justo porque contraloría no han hecho nada y en fiscalía hay algo raro. Yo sí quiero que se vaya a la cárcel. Me dijeron que repararía el daño moral. En fiscalía me dijeron que era abuso sexual, no acoso como me dijeron en contraloría. No se me hace justo que siga como sin nada”.

Ante de ser despedido, Fernando quería convertirse en diputado local pero sus ganas quedaron truncadas; sabe de muy buena fuente que sigue detrás de la campaña de Eduardo Rivera.

Ella recurrió a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contras las Mujeres, Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso FGEP/CDI/FEIDVGM/SEXUALES-I/002693/2024.

