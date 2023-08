Acusa ‘Padre Goyo’ un narcogobierno de Morena en Michoacán (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. El sacerdote de Apatzingán Gregorio “Goyo” López dijo ayer haber perdido la fe al ver un Michoacán con narcogobierno y una delincuencia que ha tomado el control hasta de la canasta básica en los últimos meses.

con la delincuencia. Hoy la política ocupa ser reseteada, no es problema de Morena sólo ¿eh?, es problema de la política, todos los políticos se metieron en el cáncer de la delincuencia, les llegó al precio”.

-¿Qué ocurre con los grupos criminales en Michoacán actualmente?

“Morena tiene esa capacidad, como las cucarachas o conejos, de parir delincuentes. Eran 8 (narco) células cuando llegó el Gobernador (morenista) Alfredo Ramírez Bedolla, ahora son 36, pero él tiene la más grande con sus guardias, están en 72 municipios de los 113, y es una obra de él, así como los Cárteles Unidos fue obra del ex Gobernador perredista Silvano Aureoles”.

“Hablamos en nombre de la verdad, del pueblo, no lo hago como eclesiástico, lo hago como ciudadano, no lo hago por un partido, no, ningún político me amerita créditos, no lo hago en nombre de ninguna religión, de ningún cártel, como lo dice el imbécil de Bedolla, lo hago en nombre de mi pueblo, de la patria. Exigimos como autoridad, como trabajadores, que hagan las cosas bien, no pedimos limosnas, pedimos lo que nos corresponde, pagamos para que lo hagan”.

¿Qué opina de que AMLO dijo que fue ‘propaganda’ la información sobre los narcobloqueos?

“Eso de que es publicitario… y que el Gobernador dice que es vandalismo, no, no, es terrorismo, habla de una ineptitud para gobernar, algo muy grave. Yo digo que el peor vicio, miseria de un ser humano, es volverte insensible y acostumbrarte al olor a muerte. Hoy los gobernantes se han vuelto insensibles y se han acostumbrado a la muerte, Morena está salpicado de sangre, está pestilente a muerte, huele a carroña Morena”.

-¿Tiene miedo por sus constantes declaraciones?

“Pues sí tengo, pero yo sé que es lo que van a hacer ellos, matarme nada más, es todo lo que pueden hacer. Claro, pero también es evidenciar al hacer eso que ellos lo hicieron, todo mundo va a saber quién lo hizo, me he lanzado a hablar fuerte para blindarme, mi único fuerte que tengo como mis leales son los medios de comunicación, es la verdad nada más lo que nos queda. Ya no hay balas, nos robaron la pistola, la única que nos queda es la verdad, y al Gobierno le duele más la verdad que las balas”.

Información de:https://www.reforma.com/acusa-padre-goyo-un-narcogobierno-de-morena-en-michoacan/ar2666135

