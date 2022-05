Acusa Kenia López a gobernadores del PRI de ayudar a Morena a ganar elecciones (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de mayo. Como una vergüenza calificó la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López, que los gobernadores del PRI en Hidalgo, Omar Fayad, y Oaxaca, Alejandro Murat, estén ayudando a Morena a ganar las elecciones en esos estados a cambio de una embajada o un consulado o, de que no los encarcelen por “rateros y corruptos”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos declaró que los gobernadores deben ser imparciales y no beneficiar a algún candidato.

Dijo que los gobernadores están queriendo quedar bien con el presidente de la República y con el régimen en turno y que están cruzados de brazos o están de brazos caídos, y con ello ayudan a los candidatos de Morena.

“¿A qué le tienen miedo? ¿Qué no es muy digno dejar un cargo e irse a su casa con el sabor del deber cumplido? ¿A qué le tienen miedo? Porque yo no creo que sea solamente esa obsesión por ser embajadores o cónsules; no, yo creo que a lo mejor a lo que le tienen miedo es que los metan a la cárcel por rateros y corruptos”, acusó Kenia López.

En conferencia de prensa, la senadora del PAN, también se refirió a las declaraciones del primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador en torno a que la contratación de los médicos cubanos obedece a que en México no hay especialistas.

Al respecto, Kenia López acusó que el gobierno podría estar incurriendo en “trata de personas con ellos, porque fíjense nada más vienen a México sin garantías de que sean médicos y el gobierno mexicano le paga al régimen cubano dinero, pero no hay garantías de que ese dinero se los den a las personas o los pseudomédicos cubanos, entonces lo que está haciendo el gobierno de López Obrador es financiar a través de esa simulación al régimen cubano”.

