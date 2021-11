Acusa FIOB a diputado federal de Morena de usurpación de funciones; anuncian expulsión de integrantes (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 22 de noviembre. Integrantes del consejo central y la dirigencia estatal en Oaxaca del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), en conferencia de prensa, denunciaron de usurpación de funciones al diputado federal migrante de Morena, Jesús Estrada.

El Coordinador Estatal en Oaxaca, Félix Basurto Sandoval, señaló que el legislador firma documentos como Coordinador Estatal por California, Estados Unidos de América, cuando ya no tiene ese cargo, ya que de acuerdo a los estatus del FIOB cualquier integrante debe solicitar licencia a su puesto para asumir otro, además de que no debe ostentar de manera simultánea dos cargos.

“Ha andado por todo el estado de Oaxaca, usurpando una función que no le corresponde, él sí en su momento fue Coordinador del FIOB en California, pero no puede venir a Oaxaca decir que ese coordinador estatal y voy hacer lo que yo quiera, porque tenemos una estructura. Entonces todos los compromisos que el compañero haga asentándose como coordinador estatal o miembro del FIOB, no es congruente con la actitud que ha tomado”, agregó.

Ezequiel Rosales Carreño, Coordinador General Binacional de dicha organización, acusó a Jesús Estrada de traicionar al FIOB, ya que, al estar en funciones como Coordinador Estatal por California, Estados Unidos de América, se registró diciendo que representaba a dicha organización como candidato a diputado federal, lo cual no lo informó a nadie de los integrantes.

“Por lo tanto, como FIOB México, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Guerrero y otros estados, no nos representa, porque no sabemos cuáles fueron sus negociaciones y acuerdos que hizo para poder arribar a una posición tan importante y estratégica, no solo para el país y los mexicanos, si no para un sector de la población, que son los migrantes”, recalcó.

Aseguró que un ejemplo de la usurpación de funciones que realiza el legislador, es que el 11 de octubre firmó un documento dirigido a los medios de comunicación, para informar que Romualdo Juan Gutiérrez Cortés, Vicecoordinador Estatal de Oaxaca y él, no eran representantes del FIOB. Oficio que mostró a los medios de comunicación.

En tanto, Romualdo Juan Gutiérrez Cortés, Vicecoordinador Estatal de Oaxaca, dio a conocer que por conductas que atentan contra los estatutos del FIOB, fue expulsado Aurelio Maceda Méndez y Genoveva Díaz Altamirano, mismos que se encargan de proveer de información al diputado federal.

Los integrantes del FIOB en Oaxaca señalaron a dichas personas de estar confundiendo y sorprendiendo a las integrantes de dicha organización de diversas comunidades, siendo las dirigencias comunitarias quienes exigieron su expulsión, luego de saber lo que estaban haciendo en complicidad con el legislador migrante.

