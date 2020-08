Acusa el secretario de Medio Ambiente que gobierno de la 4T gobierna con “contradicciones” (15:02 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, acusó que al interior del gabinete presidencial hay una lucha de poderes que hacen que el gobierno de la Cuarta Transformación esté llena de “contradicciones brutal” sobre la política en materia ecológica.

Las declaraciones del secretario surgen de un audio que circuló en redes sociales, donde se escucha a Toledo participar en una reunión en la que revela detalles de reuniones del gabinete con el presidente de la República, así como de altos funcionarios con empresarios.

Toledo Manzur fue nombrado titular de la Semarnat en mayo del 2019. En el audio habla de un lapso de diez meses, pero no se precisa la fecha en que da las declaraciones.

“Yo quisiera compartirles a ustedes lo que yo he vivido en estos diez meses porque, efectivamente, la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabo de objetivos no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que, yo lo he notado en varias líneas”, se escucha decir en una intervención de casi seis minutos”, señaló.

El Heraldo de México consultó al área de comunicación social de Semarnat para que aclaren la veracidad del audio, y en dado caso confirmen la fecha y motivo de la reunión. Sin embargo, señalaron que ya transmitieron la información al área correspondiente de la dependencia para dar una eventual respuesta.

De acuerdo a Toledo Manzur, los temas que han puesto ocasionado confrontaciones entre la Semarnat y varias dependencias son el glifosato, el algodón transgénico, la minería, creación de energías, la ganadería, la operación de cerveceras y hasta el Programa Sembrando Vida, del que dijo rechazan altos funcionarios del gobierno.

En el audio, Toledo Manzur acusó que, desde el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República hasta subsecretarios de Economía y Gobernación, han gestionado reuniones con empresas “para presionar” a la Semarnat a que sea “más accesible” en materia ecológica.

“ Hay contradicciones muy fuertes ”

“Lo que quiero decir es que estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil. No debemos idealizar la 4T, la 4T es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos con todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. También hay que decirlo”, señaló.

Al fundamentar sus acusaciones, señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos, “está dirigida a los agronegocios, está en contra de la agroecología y tratan de imponer toda la visión que ha imperado en el mundo con las grandes corporaciones”.

“Dos ejemplos concretos es que Alfonso Romo ha adquirido enorme centrabilidad y poder dentro del gobierno dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que, efectivamente, se ha, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología todo el tiempo.

“Me ha convocado Alfonso Romo a tres reuniones con Villalobos para gestionar… porque estuvo el problema de glifosato, Semarnat logró detener la importación de glifosato que es el principal veneno, el principal plaguicida y yo tuve que hacer reuniones para negociar porque la respuesta, no solamente de Sader sino del gobierno norteamericano, de 20 embajadas en México contra lo que hicimos en Semarnat ha sido apabullante”, dijo.

Acusó, que en el tema de algodón transgénico la Semarnat está tratando de hacer la transición a la agroecología, pero “también saltó Sader inmediatamente y hemos tenido que negociar el caso, digamos, de la producción agroecológica. Es decir, no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente, y la Secretaría de Agricultura, el jefe de Presidencia están en contra de todo esto, están en contra, incluso, del programa Sembrando Vida, como lo han expresado”.

Reveló una reunión de gabinete que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “hace dos meses… para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana. Afortunadamente no se logró, pero quería impulsar un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche y en Tabasco de miles de hectáreas para hacer un gran proyecto de producción lechera. Era un modelo totalmente de agronegocio”.

Señaló que “en el caso de la minería tenemos a un subsecretario de Economía impulsando la minería. Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles y digamos que, no presionáramos mucho a Grupo México. Etcétera, etcétera”.

Lo mismo dijo que en el caso de la cervecera, “aquí tuvimos a la Secretaría de Gobernación, que incluso el subsecretario de Gobernación convocó a cinco secretarías para convencernos de que apoyáramos a la cervecera con el vicepresidente de la cervecera traído por el subsecretario”.

Sin mayores detalles, apuntó que lo mismo está pasando en la energía. “Aquí debería estar en este grupo la Sener, no tenemos a la Sener porque también hay diferencias con la secretaria Rocío Nahle”.

“Lo que quiero decir es que estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil. No debemos idealizar la 4T, la 4T es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos con todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. También hay que decirlo.

“Por lo tanto, los quiero poner en la realidad de cómo es, y esta realidad es que tenemos que ser efectivamente ser muy inteligentes para plantear un plan b y aprovechar la situación de crisis global que hoy existe. Eso yo se los quería decir porque hay que bajarnos en la realidad”, concluyó.

