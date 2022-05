Acusa Anaya pacto de Morena con el crimen organizado a dos semanas de las elecciones (08:18 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de mayo.

• “No es una simple coincidencia que López Obrador le mande mensajes de paz a los delincuentes, justo cuando se acerca otra vez la fecha de una elección”.

• Antes de las elecciones de 2021, ordenó liberar al hijo de El Chapo y hasta “le pidió perdón por llamarlo por su apodo”. Y después de las elecciones, dijo que los delincuentes se habían portado bien. “Nomás le faltó decir que se portaron bien porque apoyaron a Morena”.

• El mensaje es claro. Se trata de un pacto electoral. “Abunda la evidencia de que la delincuencia apoyó a Morena en muchísimos estados del país” en 2021, y lo mismo pretenden ahora.

• “Y todo esto cuando la brutalidad del crimen ha llegado a niveles de verdadero horror. Así no funciona. Si el gobierno no impone su autoridad, si el gobierno no pone orden, el crimen crece y se expande”.

• “Hay que olvidarse ya de frasecitas huecas y recuperar la misión primigenia del Estado mexicano: brindar seguridad a los ciudadanos”: Ricardo Anaya.

En su acostumbrado video de los lunes, Ricardo Anaya establece una conexión entre las reiteradas declaraciones del presidente sobre “cuidar a los delincuentes” y las próximas elecciones a celebrarse en seis estados del país.

En referencia al terrible video que ha circulado, en el que se observan actos de canibalismo por parte de sicarios, Anaya comenta que “nunca había visto algo tan impactante” y cuestiona: “en ese ambiente de horror, cuando la violencia está peor que nunca, ¿el presidente de México sale a decir que hay que cuidar a los integrantes de las bandas?”

“Y lo más grave es que no es una casualidad, no es una simple coincidencia que López Obrador le mande mensajes de paz a los delincuentes, justo cuando se acerca otra vez la fecha de una elección”, abunda Anaya, “en la pasada hizo lo mismito. Antes de la elección de 2021, ordenó liberar al hijo de El Chapo, saludó a su mamá y “hasta le pidió perdón por llamarlo por su apodo”, según consta en audios e imágenes que Anaya reproduce en el video.

Luego de las elecciones de 2021, continúa Anaya, respecto a las cuales “abunda la evidencia de que la delincuencia apoyó a Morena en muchísimos estados del país”, el comentario del presidente fue que los delincuentes se habían portado bien. “O sea, nomás le faltó decir que se portaron bien porque apoyaron a Morena”.

Para Anaya, está claro que las declaraciones del presidente y la actuación del gobierno respecto al crimen organizado denotan un pacto para favorecer a Morena en las elecciones.

“¿Cómo que cuidar a los integrantes de las bandas? ¿Seguir neceando con abrazos no balazos? Como si los criminales se fueran a quedar quietos porque les manda abrazos. Así no funciona. Si el gobierno no impone su autoridad, si el gobierno no pone orden, el crimen crece y se expande: pasa de la venta de drogas al huachicol, a la extorsión, a cobrarte derecho de piso, al secuestro, y la historia no acaba bien”, acusa Anaya.

Para finalizar, Anaya propone “olvidarse ya de frasecitas huecas y recuperar la misión primigenia del Estado mexicano: brindar seguridad a los ciudadanos. Cuidar la vida de los mexicanos y combatir a los criminales, atender a las víctimas y hacer que se cumpla la ley. Yo estoy convencido: sí podemos vivir seguros y en paz”.

