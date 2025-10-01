Acumulan “El Oaxaco” y “El Don” 130 años de prisión por secuestro cometido en Viguera (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Como parte de las acciones de investigación basadas en inteligencia criminal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia de 65 años de prisión en contra de dos personas del sexo masculino, una de ellas identificada como Gerardo G.F. alias “El Don” y la otra identificada como Julián R. B. alias “El Oaxaco”, por el delito de secuestro.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron en julio de 2013, cuando la víctima, una mujer que se encontraba en compañía de su esposo, fue interceptada por los imputados en el paraje San Pedro Trinidad de Viguera.

En el lugar, los agresores lesionaron al esposo y privaron de la libertad a la mujer, a quien mantuvieron en cautiverio mientras exigían a sus familiares el pago de una fuerte suma de dinero en efectivo para liberarla.

Tras estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones ministeriales correspondientes a través de la Vicefiscalía General de Control Regional que desplegó un equipo especializado, lo que permitió obtener y ejecutar una orden de aprehensión en contra de Gerardo G.F. alias “El Don” y la otra identificada como Julián R. B. alias “El Oaxaco”.

Una vez detenidos, Gerardo G.F. alias “El Don” y Julián R. B. alias “El Oaxaco”, fueron puestos a disposición del Juez de la causa que, tras evaluar los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Oaxaca dictó sentencia condenatoria de 65 años de prisión para cada uno de los responsables de la comisión del delito de secuestro.

La Fiscalía de Oaxaca está comprometida con presentar ante la ley a quien o quienes resulten responsables de cometer delitos, especialmente en casos de delitos de alto impacto.

