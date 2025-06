Acuerdan mesa de diálogo habitantes de Buenos Aires y presidenta de Tezoatlán (19:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 10 de junio. El integrante del Comité Representativo del barrio Buenos Aires, Eliseo Jacinto Vázquez, comunicó que decidieron pausar sus movilizaciones porque este martes tendrán una mesa de diálogo en Secretaría de Gobernación (SEGO) de la capital del estado, en la que esperan la llegada de la presidenta municipal de Tezoatlán de Segura y Luna, Tarcila Irma Celis Montesinos, para poder llegar acuerdos sobre su petición de reconcomiendo como Núcleo Rural.

“Nuestra principal petición es que ella de seguimiento, que nos reconozca como Núcleo Rural, para también nos ayude en pedir al Congreso de Oaxaca nuestro reconocimiento, de una vez para separarnos, la verdad la presidenta es una de las personas que no entiende”, indicó.

Reiteró que a la presidenta solo le piden que los ayude a iniciar el trámite para que el Congreso del Estado de Oaxaca los reconozca como Núcleo Rural, porque es una petición avalada por los usos y costumbres de una comunidad indígena.

Jacinto Vázquez reveló que pareciera una venganza política, la negativa de la munícipe, porque cuando anduvo en campaña en busca de ser presidenta, hizo varios compromisos con la agencia de Yucuquimi de Ocampo.

“Esto es una venganza política que estamos sufriendo, no están respetando nuestros derechos como indígenas. Porque en sí nosotros cuando empezamos con una lucha no sabíamos con quién recurrir, ahí es donde buscamos la manera de acércanos a un político, porque en Yucuquimi, no culpo a todo el partido, pero ella se comprometió mucho con Yucuquimi para que la apoyan en ser presidenta y ella se iba encargar de que su documento no pase, porque ella tiene la última palabra y ella decide, yo creo que esa palabra la sostiene”, abundó.

Señaló que a pesar de colaborar en diversas tareas con Yucuquimi de Ocampo, tienen que estar detrás de ellos, para que abran las llaves de paso y puedan tener agua potable los habitantes del barrio Buenos Aires.

Adelantó que en caso de no llegar a un acuerdo hoy martes con la presidenta municipal de Tezoatlán de Segura y Luna, Tarcila Irma Celis Montesinos, pedirán nuevamente la ayuda de la diputada local Dulce Belén Uribe Mendoza, así como de la legisladora federal Margarita García García y de los senadores Laura Estrada Mauro y Antonino Morales Toledo.

