Acuerda el oficialismo cinco años más de nepotismo electoral: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Morena y rémoras dejaron mal parada a Claudia Sheinbaum. La presidenta planteaba acabar con el nepotismo electoral en 2027. Pero eso no le convenía al PVEM, aliado de Morena.

Su carta fuerte para la gubernatura de San Luis Potosí es la senadora Ruth González, esposa del actual mandatario, Ricardo Gallardo. Sin el Verde, la reforma anti nepotismo, que ayer se aprobó con ese cambio, no pasaba.

Otro motivo de Morena y aliados para “patear el bote” del combate al nepotismo hasta 2030 es el senador Félix Salgado Macedonio.

En el 2021 fue candidato a gobernador de Guerrero, pero el INE lo bajó con el alegato de que no presentó su informe de gastos de campaña. La candidatura la heredó su hija Evelyn. Ganó la elección.

Así fue que Adán Augusto López Hernández, líder de la bancada de Morena, y Manuel Velasco, coordinador de la del PVEM, acordaron presentar una reserva a la iniciativa aprobada para que la iniciativa entre en vigor hasta 2030.

***

Fue una sesión caliente con un final plagado de descalificaciones; un presidente de la mesa directiva transformado en militante radical Morena, y un enardecido Adán Augusto que no digirió lo que escuchó en voz del senador Marko Cortés.

El ex jefe nacional del PAN reprochó al oficialismo haber “pateado el bote” hasta el 2030, y le preguntó al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta:

“¿Si se vale entonces que en San Luis Potosí nuestra compañera Ruth González pueda ser la candidata? ¿Ese nepotismo no está prohibido para usted?

“¿Se vale que Félix Salgado Macedonio, que dice hoy aquí que él no tiene interés, pueda ser el que substituya a su hija?

“¿O se vale que Saúl Monreal sea gobernador de Zacatecas después de que sus dos hermanos ya fueron gobernadores de ese estado?

“¿Acaso no es un transitorio con nombre y apellido?

“No tienen vergüenza”, remató.

***

Adán Augusto pidió la palabra por alusiones personales para responder con ataques personales:

“El mejor calificativo para el actuar de un ex dirigente panista lo emitió, y es mucho decir Felipe Calderón, cuando dijo que ese alguien era el hombre “de las tres emes” (Marko, mediocre, miserable.)

“Simplemente le digo: no estamos pateando el bote.

“Aprendan, vayan a la tiendita de la esquina a ver si así pueden conseguir un poco de vergüenza. La moral no es un árbol que da moras”, puntualizó.

Félix Salgado Macedonio también respondió a las alusiones de Marko Cortés:

“Usted esta aquí sentado alevosamente en contra de sus propios compañeros; usted era presidente del PAN y se puso en el número uno de la lista plurinominal.

“¿Eso es moral? ¿Eso es ética?“, preguntó.

Ruth González le pregunto al panista;

“¿Cuántos votos obtuvo? Una servidora en San Luis Potosí obtuvo 520 mil votos. Tu eres plurinominal. El pueblo no te eligió.

“En 2027, en San Luis Potosí, la gente va a elegir a quien decida, a quien sea. El o la candidata. Vamos a ganar”, pronosticó.

***

De entre todas las intervenciones registradas en la sesión hubo una que me llamó la atención. La de Cristina Ruiz, senadora del PRI.

Preguntó: ¿Qué ha hecho Morena durante siete años? Ella misma respondió: “que a los amigos de los hijos del presidente les asignen contratos…”

¿Qué ha hecho contra el nepotismo?

“Absolutamente nada, porque a la familia se le quiere mucho y se le demuestra en la nómina”.

“Morena acordó con sus aliados que la reforma contra el nepotismo entre en vigor hasta el 2030.

“Qué desaire para su presidenta; qué grosería para las y los mexicanos; qué falta de respeto para sus propios estatutos”.

“Nos dijeron que el poder era del pueblo, pero en realidad el poder es de sus hijos, de sus primos, sus parejas, sus compadres”.

Y sacó el directorio del nepotismo guinda:

“La familia Batres, con cuatro miembros; la familia Guadiana, donde el cargo de senador fue heredado de padre a hija; la familia Delgado, cinco familiares; la familia Ulloa Pérez, dos hermanos; la familia Gutiérrez Luna, con cuatro; la familia Sánchez Cordero, con dos; y así me puedo seguir todo el día.

“La verdadera mafia, la de Taddei, la de Nahle y la familia López, por supuesto”, puntualizó.

Y más adelante:

“No le crean a Morena. Dijo primero los pobres, pero primero fue su familia. Morena dice no mentir, no robar y no traicionar, pero ha mentido, ha robado, ha traicionado.”

La de Sheinbaum ya de por sí es una iniciativa chata. No incluye el llamado “nepotismo cruzado.” Olvida los cargos del Poder Judicial, los cargos por designación. No le entra al tema de la sobrerrepresentación.

“La iniciativa es tan corta como su movimiento”, sentenció Ruiz.

FIN.

