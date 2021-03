Acude Murat a Palacio Nacional para firmar Acuerdo por la Democracia (12:45 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Esta mañana, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa hizo acto de presencia en Palacio Nacional para asistir a la reunión convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, en el marco del próximo proceso electoral.

El acuerdo tiene como fundamento legal el artículo 134 constitucional, el cual establece que las y los servidores públicos de la Federación, Estados y Municipios tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad.

“Desde que fue anunciada, en Oaxaca abrazamos públicamente la respetuosa invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia. Y hoy estamos aquí en consecuencia. Mi convicción personal y como Gobernador ha sido siempre republicana y democrática”, señaló el gobernador Murat Hinojosa a su llegada a Palacio Nacional.

Los principales objetivos del acuerdo son comprometer tanto a las autoridades federales como estatales a actuar con respeto a la legalidad y a la voluntad popular; a no intervenir ni apoyar a ningún candidato de ningún partido; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; no solapar actos de corrupción electoral; a evitar el acarreo de urnas y la falsificación de actas.

Cabe recordar que fue durante la conferencia de prensa mañanera del 23 de febrero cuando el Presidente de México llamó, mediante una carta, a las y los gobernadores de las 32 entidades federativas a formar parte de este Acuerdo Nacional por la Democracia de cara a las elecciones de junio de este año.

