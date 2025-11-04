AC/DC regresa a México tras 17 años, anuncian gira Power Up Tour (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. La legendaria banda de hard rock británica-australiana, AC/DC, anunció una nueva gira en el continente americano y hasta el momento, son cuatro shows los que dará en Latinoamérica.

Mediante sus redes sociales oficiales, la banda formada por Angus Young en 1973 anunció una gira como parte del Power Up Tour que arrancará en febrero del 2026 en San Paulo Brasil.

Según el póster oficial, en Norteamérica habrá 17 presentaciones en diversas cuidades de Estados Unidos y Canadá, mientras que en Latinoamérica habrá únicamente 4 incluídas la de México.

Argentina, Brasil y Chile serán otros de los países de latinos en recibir a la agrupación que desde 2009 no se presenta en la región.

La última vez que AC/DC se presentó en América Latina fue en los tours para promocionar el álbum Black Ice los cuales se llevaron a cabo entre 2008 y 2010.

¿Habrá preventa de AC/DC en México?

En cuanto a la preventa de boletos en nuestro país, OCESA informó que no habrá una y que únicamente existirá una venta general la cual arrancará el próximo 7 de noviembre a partir de las 10:00 horas. En cuanto a los costos de los boletos, hasta el momento Ticketmaster no ha informado nada al respecto.

/Foto:AFP

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir