Abuelo se suicida tras presunto robo en Banco Azteca (21:45 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Gerardo ‘N’, de 63 años de edad, se suicidó el domingo pasado luego de que los empleados de una sucursal de Banco Azteca presuntamente le robaron sus ahorros de un millón 10 mil pesos.

De acuerdo al diario La Prensa, el cuerpo del adulto mayor fue encontrado colgando de una cadena en su domicilio ubicado en la colonia Citara Ciudad Integral Huehuetoca en el Estado de México.

En el mismo lugar, las autoridades encontraron un mensaje presuntamente escrito por el hombre en una cartulina acusando principalmente a la subgerente de la sucursal del banco llamada Nayelli ‘N’ y a otros.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal de Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez.