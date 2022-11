Abuchean a Patricia Armendáriz en FIL Guadalajara por hablar de AMLO (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. Durante su turno, la exponente no habló de su trayectoria para llegar a la política sino de sus opiniones acerca del mandato del presidente Andres López Obrador, lo que le valió el descontento del público.

“El Presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador”, aseveró y al instante comenzaron los abucheos.

“Escúchenme por favor y déjenme explicarles , este no es un foro político”, replicó sin éxito, puesto que los abucheos no paraban por lo que terminó amenazando “si no me dejan hablar pues ya me voy”, expresó.

Después de que el mediador del evento interviniera, Armendáriz trató de seguir con su participación asegurando que se trataba de su opinión y la daba desde su experiencia como economista.

Aunque por un momento comenzó a encaminar su charla por el tema de su profesión, volvió a ser víctima del descontento del público cuando AMLO volvió al tema.

“Y este Presidente, lo único que ha hecho como su trayectoria más importante ha sido mejorar el sistema tributario para mejorar las transferencias del bienestar” dijo entre abucheos, “Ay porfavor, si se sienten ofendidos pues obvio, la tributación ha crecido como nunca únicamente cobrando los impuestos que deberían cobrar”, trato de continuar.

Armendáriz lucía alterada en los últimos momentos de su ponencia a pesar de que el mediador trataba de tranquilizarla. “Ya me sacaron la lengua señoras y ya estoy acá”, sentenció.

Finalmente, trató de seguir adelante con su idea pero el público comenzó con un abucheo mucho más intenso y su idea quedó inconclusa debido a que terminó el tiempo.

“Bueno, me lo dijeron que iba a un auditorio que con todo respeto yo quería darles mi punto de vista y no de una manera política, muchas gracias”, refirió mientras alejaba el micrófono.

En este foro también participó su homóloga del PAN, Margarita Zavala, la (también panista) senadora, Xóchitl Gálvez y la diputada local del PRI, Soraya Pérez.

Acerca de esto, la morenista no se pronunció a través de sus redes sociales, solo público un video del momento agradeciendo la oportunidad.

24 Horas

