Abuchean a Eviel, Mariana y Chente durante evento de Claudia Sheinbaum (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. El neo morenista Eviel Pérez Magaña fue abucheado durante la firma de durante la Firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación Oaxaca encabezado por la Coordinadora de los Comités en Defensa de la 4ta. Transformación, “fuera el PRI, fuera el PRI”, le gritaron.

La misma suerte corrieron la ex priista y diputada local Mariana Benítez Tiburcio quien recientemente renunció a su militancia pero no a la curul que el Revolucionario Institucional le otorgó en la LXV Legislatura Local, quien no terminar de encajar y es repudiada por las mujeres de Morena.

De la misma forma recibieron al presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán quien gobierna el Ayuntamiento bajo las siglas del PRI,PRD y PAN, cuestionado por la alta inseguridad que impera en su municipio y que recientemente se le ha visto en actos de los morenistas.

