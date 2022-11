¿Abrirán los bancos el miércoles 2 de noviembre? (19:35 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. El Día de Muertos es una de las festividades más importantes de nuestro país debido al valor histórico y simbólico del que está dotada. De acuerdo con la tradición, ésta implica el retorno transitorio de la ánimas de los difuntos al mundo de lo vivos, con el fin de convivir con los familiares y nutrirse del alimento colocado en las ofrendas.

Como la muerte no representa una ausencia sino una presencia viva, la fecha se trata de una celebración de gran trascendencia popular. Por todo lo anterior y la magnitud del festejo, se crea entre la población la confusión en torno a la operación de bancos y oficinas públicas, en particular al tratarse de una celebración no oficial por la ley.

¿Abrirán los bancos el 2 de noviembre?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el calendario ‘Días inhábiles durante el 2022’, publicado el 24 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de noviembre es considerado como un día inhábil para las entidades financieras dijera a supervisión del (CNBV).

Ello significa que el miércoles 2 de noviembre NO abren los bancos Citibanamex, BBVA, Santander, Banorte, Scotiabank, HSBC, entre otras, siendo la única excepción Banco Azteca, que opera los 365 del año.

Noviembre cuenta con dos días inhábiles para las instituciones bancarias, pues el lunes 21 de noviembre no abrirán sus puertas en conmemoración a la revolución mexicana.

Oficinas del SAT no abrirán el 2 de noviembre por ésta razón

La Quinta Resolución de Modificaciones a la Miscelánea Fiscal para 2022 y sus Anexos 1-A y 14, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de julio de 2022, detalla cuáles son los días inhábiles para el SAT, marcado al 14 y 15 de abril, así como el 2 de noviembre de 2022.

El documento señala que en esos periodos no se computarán plazos y términos legales correspondientes a actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas.

