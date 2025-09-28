Abren inscripciones para competir en el nuevo campeonato de la cancha Monumental (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez,28 de septiembre. Con partidos en diversos días de la semana y con opción para competir en las categorías sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 18, la cancha Monumental ubicada en Santa Rosa, inicia con las inscripciones para sus nuevos torneos de futbol, los cuales ofrecen premiación en efectivo para los tres primeros lugares.

En el caso del torneo de la categoría sub 7 (para jugadores de año 2018-2019), estos son los documentos a entregar: copia del acta de nacimiento, 2 fotografías tamaño infantil a color, copia de credencial de elector o carnet de vacunación y cédula impresa y rellenada a computadora o letra de molde. El costo de la inscripción es de $500 pesos y con relación al arbitraje, el pago es de $250 pesos.

Para esta categoría, los partidos son los días sábados de 8:00 de la mañana en adelante, las inscripciones se encuentran abiertas, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 651 13 81. Al ganador del torneo se le entrega trofeo y $2,000 pesos, para el segundo sitio se contemplan $1,200 pesos, en tanto el tercer sitio obtiene $800 pesos.

Para los jugadores de la categoría sub 9 (2016-2017), los partidos se llevan a cabo los días viernes a partir de las 15:30 horas, los requisitos de inscripción son los mismos que se mencionaron previamente, incluso la premiación es la misma para los tres primeros lugares del torneo. La cancha Monumental se encuentra en la calle Santa Carolina #115 Ex Hacienda Santa Rosa.

En el caso de la categoría sub 11 (2014-2015), los partidos se programan los días viernes de 16:00 horas en adelante y los días sábados de 8:00 horas en adelante. Para el equipo campeón, el premio es de $2,500 pesos y trofeo, para el segundo lugar $1,500 pesos, mientras que el tercer sitio obtendrá $1,000 pesos. Con relación a la categoría sub 13 (2012-2013), la inscripción tiene un costo de $500 pesos y un pago de arbitraje de $270 pesos. Los partidos son los sábados a partir de las 14:00 horas.

En cuanto al torneo sub 15 (2010-2011), el conjunto campeón recibe $3,000 pesos y trofeo, el segundo obtiene $2,000 pesos, mientras que el tercer lugar se lleva $1,000 pesos. Los juegos son los días domingos a partir de las 12:00 horas. Finalmente, en la sub 18 (2007-2008), el vencedor del certamen obtiene $3,500 pesos, el segundo $2,500 pesos y el tercer lugar $1,500 pesos. Los juegos son los sábados a partir de las 11:00 horas.

