Abre Oaxaca de Juárez consulta pública para definir el futuro urbano de la capital (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, convoca a la ciudadanía a participar en la Consulta Pública del Anteproyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), un proceso abierto que permitirá integrar propuestas y opiniones para definir el rumbo del desarrollo urbano de la capital.

La consulta se llevará a cabo del 11 de marzo al 10 de abril de 2026, periodo durante el cual las y los habitantes del municipio podrán conocer el anteproyecto y presentar observaciones que contribuyan a construir una ciudad más ordenada, sostenible y con visión de futuro.

El documento podrá consultarse de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicadas en calle Murguía 800, colonia Centro, en un horario de 09:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes y en días hábiles.

Asimismo, estará disponible en formato digital a través del micrositio de transparencia del municipio, donde también podrá descargarse el anteproyecto o acceder mediante el código QR difundido en la convocatoria oficial.

Como parte de este proceso participativo, se realizarán dos audiencias públicas en el Salón ex presidentes del Palacio Municipal, ubicado en Calle Morelos 108, Centro, en las siguientes fechas:

•Primera audiencia pública: 21 de marzo de 2026, a las 11:00 horas.

•Segunda audiencia pública: 10 de abril de 2026, a las 13:00 horas.

El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez reiteró la invitación a ciudadanía, organizaciones, instituciones, cámaras, colegios, asociaciones y a todas las personas interesadas a participar en este ejercicio de consulta, que permitirá fortalecer la planeación urbana y orientar el crecimiento de la ciudad con una visión integral.

Con este proceso, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de impulsar una planeación urbana participativa, donde las propuestas de vecinas y vecinos contribuyan a definir el futuro de Oaxaca de Juárez.

