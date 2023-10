“Abrazos, no balazos”, es un fracaso. Si insisten por ineptos, mal, pero si insisten por complicidad con los criminales, peor: Anaya (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. El video semanal de Ricardo Anaya desacredita la estrategia de ‘abrazos no balazos’ que el actual gobierno defiende desde hace 5 años. Ante la evidencia de un país “incendiado por la violencia”, Anaya lanza una pregunta: “¿tú crees son ineptos o que son cómplices?”

“Porque fíjate, ya cobran piso por todos lados. Los homicidios, los secuestros, los feminicidios, personas desaparecidas, todo va en aumento. Claramente, la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ resultó un completo fracaso. Eso ya no está en duda. No sirve ofrecer abrazos a los delincuentes. Simplemente no funciona”, argumenta Anaya.

“Entonces, la gran pregunta es ¿por qué insistir en algo que no sirve? ¿Por qué necear con eso de ‘abrazos no balazos’ cuando está claro que no funciona? Solo hay dos posibilidades: ¿Son ineptos y no entienden que no está funcionando? ¿O de plano son cómplices de los delincuentes?”, insiste.

“Si es por ineptos, mal. Pero si es porque son cómplices y la delincuencia organizada les paga el favor en las elecciones, aún peor. Y es que evidencias del contubernio entre las autoridades y el crimen hay muchas. Basta recordar lo que pasó en las elecciones del 2021: en gran parte del país, el crimen operó a favor de Morena”.

La violencia está peor que nunca.

“Abrazos no balazos” es un fracaso total. ¿Por qué insistir en una estupidez? Si insisten por ineptos, mal. Pero si insisten por complicidad con los criminales, peor. Urge un cambio de rumbo para vivir en paz. En 2024 #México tiene que cambiar. pic.twitter.com/LZYM8fhKkg — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 2, 2023

Lo anterior lleva a Anaya al núcleo de su planteamiento: “¿No será que los ‘abrazos no balazos’ esconden una complicidad disfrazada de política pública? ¿O de qué otra manera podemos explicarnos la inacción del Estado mexicano, la impunidad de que gozan los delincuentes?”

La conclusión es clara: “Los abrazos claramente no son la solución. Lo que se necesita es un nuevo gobierno que se ponga en los zapatos de las víctimas, y que combata al crimen con firmeza y determinación, y también con enorme inteligencia”.

Anaya termina el video asegurando que “Morena ya se va” y que “recuperar la paz y la tranquilidad tiene que ser la prioridad número uno. Merecemos vivir en paz y, por eso, en 2024 México va a cambiar”.

