Aboga ICC por pronta resolución a los aranceles adoptados hoy por la administración Trump (18:00 h)

Posicionamiento de ICC Estados Unidos sobre los aranceles (comunicado)

Declaración del United States Council for International Business (USCIB) sobre las medidas arancelarias

Washington D.C., 2 de abril. El United States Council for International Business (USCIB, por sus siglas en inglés) aboga por una pronta resolución a las amplias medidas arancelarias adoptadas hoy por la Administración, en un esfuerzo por establecer reciprocidad en el comercio y la inversión o proteger la seguridad nacional de EE. UU. Las recientes acciones arancelarias, combinadas con medidas de represalia, aumentan los costos de la manufactura en Estados Unidos, elevan los precios para los consumidores estadounidenses y alteran las cadenas de suministro, debilitando la capacidad de las empresas estadounidenses para competir en condiciones justas con sus contrapartes globales.

USCIB apoya firmemente los esfuerzos de la Administración por equilibrar las condiciones para los bienes, servicios, productos agrícolas, sector digital e inversiones estadounidenses. Los mercados abiertos son esenciales para las empresas estadounidenses, que se benefician del comercio con el 96% de los consumidores que se encuentran fuera del país. No obstante, el combate a las barreras comerciales desleales debe llevarse a cabo de manera que se garantice un entorno estable para el comercio y la inversión, se limite el impacto económico de las represalias y se proteja la competitividad de EE. UU.

En este sentido, USCIB hace un llamado a una Política Comercial América Primero (America First Trade Policy) que adopte un enfoque multifacético para enfrentar las barreras comerciales, incluyendo la colaboración, la negociación, la solución de controversias y el uso selectivo de medidas correctivas comerciales. Asimismo, una consulta cercana y temprana con los sectores empresariales es clave para garantizar resultados óptimos y pragmáticos que fortalezcan las cadenas de suministro y eviten daños económicos no intencionados.

USCIB espera trabajar conjuntamente con la Administración Trump con este objetivo, promoviendo relaciones comerciales mutuamente beneficiosas y al mismo tiempo impulsando la productividad y el crecimiento económico de Estados Unidos.

NOTA: Translation provided by ICC Mexico on the Spanish language version. (Traducción proporcionada por ICC México en la versión en idioma español).

Acerca de USCIB

El USCIB promueve el éxito de las empresas estadounidenses en todo el mundo. Sus miembros incluyen empresas con sede en Estados Unidos y firmas de servicios profesionales de todos los sectores de la economía, con operaciones en todas las regiones del mundo. Como la afiliada estadounidense de organizaciones empresariales internacionales líderes como la representación de las Empresas en la OCDE (BIAC), la International Chamber of Commerce (ICC) y la Organización Internacional de Empleadores (IOE), el USCIB comparte la perspectiva de las empresas estadounidenses ante legisladores y autoridades regulatorias en todo el mundo, y trabaja para facilitar el comercio, promover el desarrollo sostenible y fomentar la confianza en los sistemas multilaterales.

EL USCIB también es la asociación nacional garante y emisora de los Cuadernos ATA, un documento aduanero internacional unificado que permite la importación y exportación temporal de diversos tipos de bienes en un país extranjero sin pagar derechos o impuestos. Para más información, visite www.uscib.org.

Sobre la International Chamber of Commerce México (ICC México)

———————————————————————————————-

Desde 1945, en ICC México trabajamos para representar y apoyar a las empresas establecidas en nuestro país en el ámbito nacional e internacional, con el fin de impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial y atraer inversión a México.

