Abiertas las inscripciones para formar parte del “Programa de Formación en Dirección Técnica” (21:12 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Ricardo García

Con inicio de clases el 5 de julio bajo la modalidad en línea y dirigido a hombres y mujeres interesados por la enseñanza y el desarrollo futbolístico de diversas categorías, la Federación Mexicana de Futbol, abrió el pre registro para formar parte del “Programa de Formación en Dirección Técnica”.

La instrucción consta de cuatro módulos, el primero enfocado a la iniciación al futbol, será el primer contacto del jugador con el futbol, en el módulo dos se enfocarán en el desarrollo del futbol, para el tercer módulo se hablará de la especialización del futbol, mientras que en el último denominado alto rendimiento del futbol, se recalca la importancia del modelo de juego y su adquisición.

El examen de admisión será el 14 de abril, con una duración de 3 horas aproximadamente, se contempla cupo limitado. El objetivo de la capacitación que promueve la Federación Mexicana de Futbol, es formar directores capaces de preparar equipos de alto rendimiento tanto a nivel técnico y táctico, como humano y que se conviertan en agentes de cambio para elevar la calidad de este deporte en nuestro país.

El perfil de ingreso es para mujeres y hombres con interés por la enseñanza y el desarrollo futbolístico de los jugadores en aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos dentro de los entrenamientos y competencias. Mientras que el perfil del egresado permite elegir mediante el pago correspondiente, diversas licencias, como es la A, B C y Pro.

En el caso de la licencia C, los egresados se enfocan en la categoría academias de futbol, con una duración de 2 meses, la licencia B, es para las categorías sub 13 y sub 15, con duración de 5 meses, la licencia A, para las categorías sub 17 y liga TDP, con duración de 6 meses, finalmente en la licencia Pro, para la categoría Liga MX, Expansión MX, Liga MX Femenil, Liga Premier y Sub 20, con duración de 9 meses. Para mayores informes pueden visitar la página de la Federación Mexicana de Futbol, en la división de Dirección Técnica o bien en el Facebook de la misma organización.

