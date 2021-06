Abierta la convocatoria para obtener una de las 6 becas para cursar la Maestría en Ciencias del Deporte (17:15 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 17 de junio. La Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), lanzó la convocatoria para participar en una de las 6 becas para cursar la Maestría en Ciencias del Deporte, generación 2021-2023, el inicio de clases se contempla para el mes de agosto.

El objetivo es brindar las facilidades económicas a las y los Licenciados en Entrenamiento Deportivo, egresados de la Facultad de Cultura Física y Deporte, para continuar su formación y preparación profesional. La duración de la beca es de 4 semestres, la recepción de solicitudes está abierta y finaliza el 14 de julio, el viernes 16 de julio se publicarán los resultados.

Los requisitos de participación son los siguientes: ser egresados de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, contar con título y cédula profesional al momento de participar, no contar con otro beneficio económico a nivel estatal o federal, no podrán participar los egresados que no cumplan con la documentación.

Para solicitar la beca es necesaria presentar la siguiente documentación: carta de motivos dirigida a la Comisión Académica de Posgrado, carta compromiso para la titulación de la Maestría en un lapso no mayor a un año de su egreso. Copia del certificado de la Licenciatura, copia del título profesional, copia de cédula profesional y constancia de ingresos económicos.

La característica de la beca de posgrado consiste en un apoyo económico reflejado en un descuento del 25% o 50% en los pagos semestrales de $16,500 durante la Maestría en Ciencias del Deporte. Se otorgarán 6 becas, tres del 25% y tres becas del 50% de descuento. Los pagos de servicios escolares y administrativos serán cubiertos por el estudiante en las fechas y tiempos indicados por la coordinación académica de posgrado. El acreedor a la beca deberá comprometerse a titularse en un lapso no mayor a un año a partir de su egreso de la maestría señalada.

