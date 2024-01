Abierta en Oaxaca la convocatoria U14 de la Liga Flag Tochito de Las Vegas Raiders (18:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 11 de enero. Con inscripción gratuita al torneo, 7 jugadores, 1 coach y 1 asistente por equipo, se lanzó la convocatoria para participar en la Liga Flag Tochito NFL 2024 de Las Vegas Raiders, la competencia incluye una fase estatal y nacional, además de premiación a los 3 primeros lugares de esta última etapa, así como el trofeo para los jugadores más valiosos por categoría.

La convocatoria U-14 es mixta para los jugadores nacidos en el 2009 a partir del 4 de marzo, no deberán tener 15 años cumplidos al momento del torneo nacional. Dependiendo del número de equipos, la temporada regular durará máximo 3 jornadas más una de final estatal. La primera jornada se tiene programada el 13 o 20 de enero, la jornada 2 para el 20 o 27 de enero, mientras que la fecha 3 será el 27 de enero o bien el 3 de febrero, con finales estatal el 3 o 10 de febrero y la final nacional del 1 al 3 de marzo de 2024.

Son 32 entidades participantes por lo que Oaxaca podrá formar parte de la convocatoria, podrán participar escuelas públicas, privadas, clubes de tochito y futbol americano. Es importante señalar que los equipos participantes no podrán utilizar algún otro nombre de equipos de la NFL que no sea Las Vegas Raiders. Cada equipo deberá registrar a 2 jugadoras como mínimo y al menos una de ellas siempre deberá estar dentro del terreno de juego, además se les recuerda que el registro es único a nivel nacional, un jugador no podrá registrarse en dos equipos dentro de la misma convocatoria.

Para el registro de jugadores se requiere el acta de nacimiento, identificación con fotografía, carta responsiva firmada por los padres o tutores, así como la CURP. La inscripción al torneo no tiene costo. Los gastos cubiertos por la NFL México en la etapa estatal corresponden a la organización, operación de cancha y paramédico en jornadas de juego. Mientras que en la etapa nacional se cubrirá la organización, el uso de cancha, el servicio médico, arbitrajes, alimentos durante el desarrollo del torneo y Jerseys de las Vegas Raiders.

Es importante señalar que los equipos campeones estatales en todas sus categorías serán responsables del traslado a la sede del torneo nacional, su hospedaje, traslados locales, así como los gastos que no se mencionan en la convocatoria. En cuanto a la etapa estatal, se entregarán medallas a los 3 primeros lugares por categoría, mientras que la etapa nacional entregará medallas a los primeros 3 lugares, reconocimiento del cuarto al octavo lugar, trofeo para el primero, segundo y tercer lugar, así como trofeo para el jugador más valioso por categoría.

