A un mes de crimen de Carlos Manzo, sigue firme reclamo de justicia (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. A un mes del magnicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la indignación, el reclamo de justicia y paz siguen firmes. Este crimen no sólo ha sumido a Michoacán en luto, sino que ha expuesto una realidad: el crimen organizado coexiste y gobierna al lado de algunas autoridades, según denuncias de activistas y especialistas.

A pesar de los avances, la investigación aún no ha tocado las líneas políticas señaladas por la familia y el Movimiento del Sombrero.

Entre ellos figuras clave del ámbito estatal: el senador Raúl Morón, quien aspira a la gubernatura en 2027; el diputado federal Leonel Godoy, y el exalcalde del municipio, Ignacio Campos.

CITAS Durante estos días he recibido un sinfín de ataques(…) hacia mi Carlos, aunque él ya no pueda defenderse, aquí estaré para hacerlo” Grecia Quiroz García Alcaldesa de Uruapan. En estos días me han querido colgar de todo: Que si tengo amoríos, que si escondí cadáveres en un predio familiar(…) somos derecho y el sistema no me va a doblar”

Carlos Bautista Tafolla Diputado de la Zombreriza. Cuando un personaje empieza a crecer y sostiene una postura completamente contraria al Gobierno(…) es prácticamente imposible pensar que no haya un móvil político” Víctor Manuel Ornelas Consultor en Seguridad.

Juan Daniel Manzo, hermano del alcalde, insistió este fin de semana en que las autoridadesno deben encubrir a nadie y sí agotar todas las líneas de investigación, incluyendo el móvil político.

Mientras la justicia avanza lentamente, la indignación popular se mantiene. Este domingo se llevó a cabo una marcha más en Uruapan, donde la población se movilizó para pedir que el legado del edil no caiga en el olvido y justicia.

CAMPAÑA DE LODO

Tras las protestas masivas por el crimen, la actual alcaldesa, Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero han sido objeto de una campaña de desprestigio.

La ofensiva se ha manifestado en varios frentes, pero escaló este fin de semana con la difusión de un video falso que mostraba a la viuda de Manzo junto al diputado Carlos Bautista Tafolla, material desmentido como una falsificación generada con Inteligencia Artificial.

En el ámbito político, el senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra la edil al tacharla de “ambiciosa” y “fascista” por señalar a Godoy y Morón como responsables del crimen.

Sumado a esto, el director del IMPI, Santiago Nieto, comunicó, de forma irregular, que la presidenta municipal solicitó el registro del nombre de su esposo y del Movimiento Independiente del Sombrero, como marca.

DESPRECIO ANTE INSEGURIDAD

En entrevista con este medio, el consultor en temas de seguridad, Víctor Manuel Ornelas, consideró que la respuesta del Gobierno federal a este caso resulta “el desprecio acerca de las necesidades del pueblo de Michoacán y, sobre todo, de la viuda del alcalde(…) me parece que la parte más triste es ver la respuesta del Estado mexicano frente a un acontecer que cada vez permea más a la mayor parte del país”.

Consideró que sí hay una campaña de desprestigio contra Grecia Quiroz y La Sombreriza, que busca “evitar que un proyecto diferente al de Morena avance; empieza a valorarse por la manera distinta de hacer las cosas”.