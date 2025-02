A Sheinbaum le da “Penilla” que lo relacionen con abogado del “Mayo”, “No lo conozco”, dice (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó este lunes de cualquier relación con el abogado Juan Pablo Penilla, conocido por representar a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. La mandataria aseguró que no lo conoce y que una fotografía que circula en redes sociales, donde aparece junto a él, fue tomada durante su campaña presidencial, sin que ella supiera en ese momento quién era.

¿Qué dijo Sheinbaum en la mañanera?

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que la fotografía en cuestión es una de las miles que se tomó durante sus recorridos por el país en campaña. “No conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo. Sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugar, pero en la campaña, durante los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente”, declaró.

La presidenta explicó que, en un solo fin de semana, suele tomarse entre 2,000 y 3,000 fotografías con ciudadanos, y que es imposible saber con exactitud quiénes son todas las personas que se acercan para una foto. “Cuando uno está en territorio, no sabe exactamente con quién se toma una fotografía”, añadió.

¿Quién es Juan Pablo Penilla?

Juan Pablo Penilla es un abogado que ha cobrado notoriedad por representar a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Recientemente, Penilla ha estado involucrado en los esfuerzos legales para lograr la repatriación de Zambada a México.

Además, Sheinbaum señaló que Penilla fue “premiado por el PAN”, en referencia a una distinción que recibió por parte de una diputada de ese partido. Sin embargo, no proporcionó más detalles al respecto.

“Tan solo en este fin de semana pues han de haber sido dos o tres mil fotografías, muchísima gente que se acerca a tomarse una fotografía, y cuando uno está en territorio uno no sabe exactamente con quién se toma uno una fotografía”, dagregó la mandataria.

¿Por qué Sheinbaum se deslinda de Juan Pablo Penilla?

La presidenta enfatizó que su gobierno no establece relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, y que, de existir una investigación en contra de Penilla, esta debe llevarse hasta las últimas consecuencias. “Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie”, afirmó.

Sheinbaum recordó la frase de Benito Juárez: “Nada ni nadie por encima de la ley”, y subrayó que ese principio es la base de su proyecto de nación. “Eso es lo que nos da fuerza, nos da autoridad”, puntualizó.

“Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México, que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, y que si hay una carpeta de investigación de la Fiscalía que se llegue hasta las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, dijo.

“Segundo, no sabemos quién es esta persona y ahora resulta que esta persona fue premiada por el PAN, por una diputada del PAN, pero aquí lo más importante es que aquí no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Como decía Juárez: nada ni nadie por encima de la ley, y eso es lo que nos da fuerza, nos da autoridad. Eso por encima de todo”, puntualizó.

La difusión de la fotografía generó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la cercanía de Sheinbaum con Penilla. Sin embargo, la presidenta aseguró que muchas de esas críticas provenían de cuentas falsas o bots.

“Un estudio que hicimos mostró que el 70% eran bots este fin de semana, y casualmente son los mismos votos del narcopresidente, narcocandidata, que se utilizaron en su momento”, comentó. Sheinbaum también destacó que, en su opinión, las redes sociales tienen cada vez menos influencia en México debido a la proliferación de cuentas falsas.

Claves para entender la presunta relación de la president Sheinbaum con el abogado Juan Pablo Penilla:

1. ¿Quién es Juan Pablo Penilla?

Es un abogado conocido por representar a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

2. ¿Por qué Sheinbaum se deslinda de él?

Porque asegura no conocerlo y que la fotografía que circula fue tomada durante su campaña, sin que supiera quién era Penilla en ese momento.

3. ¿Qué dijo Sheinbaum sobre las críticas en redes?

Aseguró que el 70% de las críticas provenían de cuentas falsas o bots.

4. ¿Qué relación tiene Penilla con el PAN?

Sheinbaum mencionó que Penilla fue “premiado” por una diputada del PAN, aunque no dio más detalles al respecto.

