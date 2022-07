A que los López… José García Segura (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de julio.

CONTRAFILO

Mientras Rosa Icela, la secretaria de Seguridad pasaba revista en

Tabasco a la Guardia Nacional, el crimen retoma sus posiciones en

Uruapan, la principal zona aguacatera de México.

Mientras el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla alimentaba

su ego con el “Bedolla Fest”, grupos criminales incendiaron vehículos

y cerraban carreteras en la zona del volcán Paricutín donde se produce

el único aguacate con calidad para comercializarse en Estados Unidos.

La madrugada de este sábado grupos armados quemaron, en la carretera

que une a Uruapan con San Juan Nuevo Parangaricutiro, al menos 10

vehículos particulares y lanzaron bombas molotov a un autobús de

turistas procedente del estado de Chihuahua donde por cierto fueron

acribillados dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas.

La violencia de este sábado en Michoacán se suma al artero asesinato

en Palenque, Chiapas, del empresario hotelero Raphael Tunesi, de

origen italiano.

No sabemos si para decir que la violencia “va a la baja” el presidente

Obrador tomó en cuenta la forma en que fue acuchillada la periodista

Susana Carreño, en Puerto Vallarta, Jalisco.

O la manera en que fue ejecutado el gerente de una maquiladora, en

Reynosa, Tamaulipas.

¿Delitos a la baja?

Tal vez la cifra gubernamental no consideró a los 6 trabajadores

mayas, secuestrados en Quintana Roo y asesinados en Yucatán.

Tampoco habría contabilizado el asesinato de cuatro individuos y la

quema de un helicóptero en la Huasteca potosina.

No hace mucho el presidente arremetió contra la iglesia católica

universal, tan sólo porque jesuitas sobrevivientes le pidieron detener

los “ríos de sangre” que corrían por todo el país.

Los religiosos, argumentó, “están muy apergollados” por la oligarquía.

Además del clero, opositores civiles al régimen consideran que la

estrategia de seguridad del presidente Obrador no ha funcionado.

Rosa Icela, la jefa de la policía federal no lo sabe; no sabe que la

violencia en general no tiene par.

Usted lo recuerda:

• Hombres armados retuvieron a ex obispo de Ensenada.

• En Jalisco, el narco cobra derecho de piso a las parroquias.

· En Zacatecas, civiles armados interceptaron al obispo.

· Hombres matan a 6 policías de Nuevo León.

Al celebrar cuatro años de mandato, Andrés Manuel López Obrador dijo

que el país está listo para recuperar la soberanía energética.

A propósito del oro negro, deje le digo que hace casi medio siglo,

otro López (José López Portillo) se preparó para administrar la

abundancia de dinero debido a los altos precios que alcanzaba el

crudo.

