A puerta cerrada Arzobispo Pedro Vázquez oficia misa de Domingo de Ramos (14:35 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, aseguró que el encierro que la mayoría de los oaxaqueños estaba viviendo, al igual que el resto del mundo debido al coronavirus, representaba una oportunidad para agradecer y meditar lo difícil que también fue para Jesús aceptar la voluntad del Padre, al entregar su vida para la salvación del hombre.

Durante la misa del Domingo de Ramos que celebró en la capilla del arzobispado a puerta cerrada, recordó el pasaje de la Pasión del Señor, y su oración en el huerto al decir: “que no se haga mi voluntad sino la tuya”.

“Como nos está costando aceptar este encierro, pero hay que entender que pensando en el bien de todos hay que sacrificarnos, los deseos de vacacionar, en lugar de vivir estos días de recogimiento, para todos es más atractivo ir al mar, hoy tenemos que sacrificar nuestro paseo, muchas cosas, vamos a sacrificarlo y que haya un gran motivo, así como se sacrificó el Señor, pensemos que todo es por la salud de nuestros hermanos”.

Insistió que era necesario aprender a vivir una limpieza de pensamiento, física, libres de pensamientos e intenciones malsanas, de todas esas cosas que nos impiden tener paz en el alma, para poder expresar “que verdaderamente Dios me ha acompañado y no me deja solo”.

En la soledad de esta capilla, el jerarca de la Iglesia Católica, cuestionó a los oaxaqueños analizar a quien de los apóstoles se parecen, si a los sacerdotes, escribas, o si a la multitud que recibe a Jesús con gritos de ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!.

“Los apóstoles dormían cuando el Señor los necesitó, esa fuerza y la indicación de ponerse a orar no la oyeron, es cuando Judas vende al Señor por 30 monedas de plata, era lo que costaba un esclavo, eso valió el Señor, lo que valía un esclavo, aquí yo preguntaría ¿Cuánto vale para tí nuestro Señor? vale 30 monedas o no vale nada, en tu vida tal vez digas que en ciertos momentos es tan grande que no podemos ponerle precio, pero en otros momentos le hacemos reclamos al decirle que él no puede todo, porque no nos concede lo que le pedimos”.

“No se te olvide que el que vendió Judas es el verdadero Dios y su valor es infinito, porque él lo vale todo, dale siempre su valor y también ese lugar especial por encima de todo, no hagas como el que tuvo la oportunidad de darle su libertad y se lavó las manos”, recomendó.

Precisó que algunas veces ese rostro de Dios tiene hambre y deseos de justicia, de paz, el rostro de Dios que está en el entorno, en el trabajo, en la calle, descúbrelo esta semana y agradece todo lo que Dios ha hecho por nosotros, seamos hombres y mujeres nuevos porque Dios nos renueva cada día.

